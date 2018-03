El Iberoamericano llenó de color el centro de Bogotá

Desde el mediodía del sábado, el Templete del Libertador, en la mitad del Parque de los Periodistas, estaba rodeado por los rostros retocados de grandes figuras del teatro colombiano que ya han fallecido, como Enrique Buenaventura, Campitos, Farley Velásquez, Gilberto Martínez, Enrique Buenaventura y Fanny Mikey.

Esa reunión de recuerdos era la antesala para el Desfile Inaugural del Festival Iberoamericano de Teatro, que reunió a más de 500 artistas. “El teatro hace florecer la vida”, se podía leer en uno de los carteles que acompañaba a las imágenes, una frase con la que se redondeaba el homenaje que el Iberoamericano le rendía al teatro colombiano con este recorrido.



“Era una deuda que tenía pendiente el festival para recordar a los hacedores del teatro colombiano que ya nos han abandonado”, comentó Misael Torres, director de Ensamblaje Teatro, que fue el director del desfile.

Era una deuda que tenía pendiente el festival para recordar a los hacedores del teatro colombiano que ya nos han abandonado FACEBOOK

TWITTER

Torres, con su rostro pintado de un rojo diabólico acompañado por un vestido totalmente blanco, lideró la colorida antesala del desfile, que hacia la 1 de la tarde le dio un colorido abrebocas a los transeúntes del centro de Bogotá.



En este año, el recorrido partió por primera vez desde el Parque de los Periodistas, lo que según Torres abre una nueva posibilidad para que este espacio que es tan concurrido pueda tomarse como un corredor cultural para la ciudad.

Cuando el recorrido llegó a la carrera Séptima, el espacio se hizo más angosto, pues los espectadores se acercaban cada vez más a los artistas. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO El público agolpado a las dos orillas de la Calle 13 recibía con aplausos y registraba con sus celulares el paso de cada una de las más de 20 agrupaciones que participaron. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO De ese río festivo, en el que no había fronteras entre público y artistas, emanaban sonidos de varias partes del país, como de Ipiales. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO

“Nosotros hemos tenido un diálogo permanente porque este no hubiera sido posible si no hubiéramos trabajado como sector… Ustedes se van a dar cuenta de las resoluciones plásticas que en este momento el teatro callejero le está ofreciendo a Bogotá”, añadió Torres.



A la hora prometida, las 3 de la tarde, el medio millar de artistas comenzó a descender por el Eje Ambiental, liderados por un abanderado que ondeaba las máscaras de la comedia y del drama que son símbolo universal de las artes escénicas.



De ese río festivo, en el que no había fronteras entre público y artistas, emanaban sonidos de varias partes del país, como de Ipiales. Desede allí llegó la comparsa ‘Hilando Filo’ del Carnaval Multicolor de la Frontera.



“El departamento de Pasto tiene 23 resguardos indígenas, que se unen a las fiestas de los Carnavales de San Juan de Pasto y de Ipiales, que es un canto al río Guaitarilla, es un canto a San Antonio de las Lujas. Y hemos atravesado valles y montañas para llegar al Festival Iberoamericano. ¡El Sur grita!”, exclamó Gerardo Rosero, el director de la comparsa.



El público agolpado a las dos orillas de la Calle 13 recibía con aplausos y registraba con sus celulares el paso de cada una de las más de 20 agrupaciones que participaron. “Mire el diablo”, decían varios asistentes cuando veían pasar a Torres, quien a cada tanto les recordaba que “Este teatro callejero es colombiano”.



Las representaciones variaban desde un grupo de estudiantes que recordaba las obras de Jairo Aníbal Niño, el creador de ‘El monte calvo’; hasta una gran carroza con forma de chiva con los colores de Colombia. También había un grupo de bailarines del colectivo Tercer Acto, quienes con pelucas rojas bailaban al ritmo de ‘Al otro lado del silencio’ en honor a Fanny Mikey, el alma del Iberoamericano.



“Hay que aplaudir porque ellos ensayaron mucho tiempo para estar aquí”, le decía una madre a su hijo que llevaba cargado, mientras veían pasar al grupo Gotas de Mercurio.



Y es que a pesar de la constante amenaza de lluvia que colgaba de ese cielo encapotado y gris, los que se lograron ganar un buen puesto en el trazado no se movían y seguían atentos todo el desfile. Incluso, cuando el recorrido llegó a la carrera Séptima, el espacio se hizo más angosto, pues los espectadores se acercaban cada vez más a los artistas.



Luego de recorrer esos 900 metros cantando y bailando, la veintena de grupos se despidió con una batucada en la Plaza de Bolívar, donde Torres y Juan Carlos Moyano invitaron al público a que disfruten de la programación de calle, que comenzará la próxima semana.

CULTURA