'En Colombia, la comedia se escribe sola', Daniel Samper Ospina

Daniel Samper Ospina bromea en el escenario diciendo que su vida es una espiral descendente. Empezó como periodista, recayó como ‘youtuber’ y ahora se está estrenando como ‘standapero’ con Mi puta obra, una producción que comienza temporada hoy en el Teatro Nacional Fanny Mikey, de Bogotá.



“El actor de la familia es mi tío Ernesto”, dice antes de empezar esta suerte de conferencia sobre la política reciente del país, que centra su fuerza en un texto alimentado por la pluma irreverente del autor y está acompañada de un archivo de fotografías y videos.

El relato arranca cuando Samper Ospina empezó como columnista de opinión en la revista Semana, justo cuando se preparaban las elecciones presidenciales del 2010.



Así empieza este recorrido en el que con sus juegos del lenguaje el protagonista aprovecha para ironizar sobre esa comedia sin fin que es la política colombiana. Menciona los deslices de los políticos, las capacidades de baile de los presidentes, las trayectorias de los alcaldes de Bogotá e incluso declara su simpatía por Antanas Mockus.



“La verdad es que Mockus siempre me ha caído bien y aclaro que no solamente por el guiño ‘samperista’ de haberse casado en un elefante”, expone Samper Ospina, quien habló con EL TIEMPO sobre Mi puta obra.



¿Por qué decidió llegar al teatro?



Empecé a entender que en la revolución digital uno debía comprender que también la innovación está en el formato y que la sustancia se debe respetar. Y eso es lo que he tratado de hacer, incluso desde que lancé el canal de YouTube: entender que yo en realidad lo que hago es sátira política, y que puedo hacerla en muchos formatos.



La apuesta es tratar de hacer una especie de columna en vivo o una versión en tablas de un ejercicio de opinión, porque sigue siendo un ejercicio de opinión política basado en la sátira.



La potencia de ‘Mi puta obra’ está en el texto…



Exacto, y creo que también son fundamentales los apoyos visuales, porque en todo caso hay un fondo periodístico y es que tiene mucho archivo de políticos. Hace un recuento de la historia reciente de Colombia, obviamente narrada con humor.



Usted decía algo en la obra que queda muy claro: “En Colombia, la comedia se escribe sola”…



Sí, creo que donde uno logre poner de relieve la cantidad de locuras que suceden en Colombia y las junte en un espacio de una hora y cuarto, consigue que ese collage lo impresione, porque disperso en el día a día uno lo aguanta, pero ya reunido, recogido y apretado uno se da cuenta de la locura de país en el que vivimos, en la cual los políticos son humoristas involuntarios.



Fuera de la columna y de los videos, ¿cuál es la relación con este tipo de personajes que se mencionan?



Es más delicado desde que hago videos, porque antes, gracias a Dios, no toda la clase dirigente sabe leer, pero ver un video sí lo hace cualquiera. Realmente soy como consistente en mi rutina diaria y nunca suelo ir a cocteles ni a lugares en los que me pueda encontrar con ellos, hasta ahora.



¿Cómo ha sido esto de estar en un escenario teatral, de encontrarle el ritmo a un montaje de una hora?



Pues bien, estoy aprendiendo, esto en realidad es una conferencia y he dado conferencias, entonces estoy aprendiendo a adecuarla a una escenografía y a unos elementos que exige el teatro. Pero, en últimas, lo importante es ver que el Teatro Nacional fue capaz de apostarle a una obra que es en realidad una puesta en escena de un formato de opinión político, crítico, cáustico, con lo cual el mismo teatro está queriendo decir algo.



Funciones



Mates y miércoles, 8:30 p. m. Teatro Nacional Fanny Mikey. Calle 71 n.° 10-25, Bogotá. Boletas: 48.600 pesos.



YHONATAN LOAIZA

En Twitter: @YhoLoaiza

