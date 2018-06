James Rodríguez por Álvaro Barrios

La mayoría de futbolistas ven su imagen, su esencia y su retrato, reducida a una caricatura. ¿Cuántos Messis cabezones hay en la calle?, ¿cuántas melenas del Pibe están pintadas con crayones amarillos? Pero ¿obras de arte? Cristiano Ronaldo sufrió las burlas de medio planeta y sus alrededores por el busto que le hizo un escultor para el aeropuerto de Madeira. El astro portugués, el insuperable 7 del Real Madrid, apareció convertido en un pedazo de bronce con una risa deforme, tan larga como un pedazo de sandía cortado con tijeras escolares, y los ojos de un desecho humano con graves defectos motrices, morales y mentales. El artista, Emmanuel Santos, tuvo que retirar la obra y fundir una nueva escultura para que Ronaldo tuviera una sonrisa decente y los ojos en su lugar.

Pelé tuvo la fortuna de estar al frente del santo patrón del pop, su majestad Andy Warhol, y su retrato es un ícono pop casi tan poderoso como el de Marilyn Monroe o el de Mao Tse- Tung. Para el Mundial del 2014, el Museo LACMA, en Los Ángeles, presentó obras como el ‘Samuel Eto’o’, de Kehinde Wiley, o los fantásticos acrílicos ‘Chris Beas’ de George Best. En Colombia, tal vez el único deportista con una obra mayor (a no ser que se considere la estatua del Pibe en Santa Marta como un prodigio digno de Rodin) era un ciclista: ‘La apoteosis de Ramón Hoyos’, de Fernando Botero (1959).



San Sebastián atado a la columna de estrellas celebra a nuestro máximo héroe del fútbol y es una obra capital. El maestro Álvaro Barrios –por obra y gracia de una llamada de DONJUÁN– tuvo una iluminación con James Rodríguez. Barrios no es un fanático del fútbol, pero es barranquillero, vive en la casa de la Selección y, por supuesto, sabía quién era James Rodríguez. “De inmediato lo pensé como un San Sebastián”. Y las razones eran simples. No quería presentarlo como un mártir, sino como un héroe, “con el resplandor de un personaje glorioso”. Y San Sebastián –además de ser parte de su iconografía personal– es un referente del Renacimiento, “era un soldado y los grandes pintores, como Mantegna o Botticelli, lo utilizaron como tema para pintar la belleza del cuerpo humano; antes de San Sebastián los santos eran viejos y decrépitos, pero él era joven, un verdadero atleta, como James”.



La obra tiene además todos los símbolos de la Selección Colombia. Los colores de la bandera aparecen en las flechas amarillas que iluminan su figura, en los objetos rojos que flotan en un espacio sin gravedad y en la pantaloneta azul del equipo. “Las esferas pequeñas son frutos, y en la pintura renacentista, significan el premio al esfuerzo”, dice el maestro.



La obra –avaluada en 20.000 dólares, unos 60 millones de pesos– será para un lector de DONJUÁN y un oyente de La W, gracias a los representantes del artista, la Galería Duque Arango de Medellín. Y no solo eso: Barrios es un experto en compartir su obra con el resto de los mortales. En las páginas de la revista está el grabado popular de ‘San Sebastián atado a la columna de estrellas’ y el artista tendrá una sesión de firmas el 26 y el 27 de junio; primero en la galería en Medellín (carrera 37 n.° 10.ªA-34) y luego en la sede norte de la librería Lerner de Bogotá.



Los grabados populares son una marca registrada de Barrios; comenzó a hacerlos en los años 70 en el ‘Diario del Caribe’ y en ‘El Heraldo’. Esta pieza, este San Sebastián, es la última de su extensa producción. En 2008, el Moma de Nueva York expuso 250 obras con su firma que incluían fotografías, pinturas y esculturas. El museo adquirió toda una colección de estos grabados populares que hoy pueden alcanzar precios cercanos a los 3.000 dólares. “Los firmo gratis hasta el 31 de diciembre del año en que se publican; luego tienen que pagarme 3.000 dólares por la firma”, dice Barrios, que, entre otras cosas, tuvo una retrospectiva fenomenal en el Museo del Banco de la República. También ha expuesto en el Reina Sofía, de Madrid, y en galerías y museos desde Buenos Aires hasta Ámsterdam.



El cuadro está listo para tener un nuevo dueño. Para ello, hay que comprar la revista y estar atentos a La W. Es una obra maestra del pop y, tarde o temprano, creo que terminará en una de las salas del Museo Nacional.



* Álvaro Barrios firmará este grabado popular en Medellín y en Bogotá. Si quiere asistir, escriba a mercadeo@revistadonjuan.com y a vuelta de correo recibirá las indicaciones.



FERNANDO GÓMEZ ECHEVERRI

Director DONJUÁN

En Twitter: @LaFeriaDelArte