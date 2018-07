Puertorriqueño de Broadway al frente del nuevo muscial de Misi

El coreógrafo puertorriqueño Luis Salgado atribuye su llegada a la compañía musical de Misi Producciones como algo que estaba escrito en su destino. Pues de muchas maneras la vida le mostraba un camino hacia Colombia.



Todo comenzó en el 2012, cuando su amigo el coreógrafo colombiano Sergio Trujillo, con quien Salgado lleva diez años en el mundo del teatro y de los musicales de Broadway (Nueva York), le comentó de la existencia de la compañía colombiana.

Por esa época, Salgado se conoció con María Isabel Murillo (Misi), cuando la compositora llevó a la Gran Manzana su premiado musical La más grande historia jamás cantada.



Hoy, gracias a una feliz jugada del destino, como anota Salgado, él asume el reto de dirigir el montaje 'Ella es Colombia', el nuevo musical que Misi Producciones y EL TIEMPO estrenan el próximo 17 de agosto en el Teatro Cafam de Bellas Artes, de Bogotá.



“Este ha sido uno de esos proyectos que me cayó en el tiempo correcto. Y en este periodo que he podido estar acá trabajando he entendido esa magia colombiana, de gente que se une detrás de lo que sueña”, anota el director.



Luego de hacer parte del reparto de musicales de la talla de 'In the Heights', donde trabajó con Lin-Manuel Miranda, y 'Rocky', 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' y 'On your Feet' (sobre la vida de Gloria Estefan), Salgado comparte su método y experiencia con el elenco de la nueva producción de Misi.

Luis Salgado ha participado en grandes producciones de Broadway. Foto: Cortesía: Luis Salgado

“Este musical es un homenaje al país desde sus orígenes hasta nuestros días, tomando lo más simbólico de su música, de su danza, su plástica y su literatura, y reinventarla a través de un lenguaje vanguardista propio del siglo XXI”, le comentó a este diario Murillo.



'Ella es Colombia' es un viaje por el territorio del país (Amazonas, Llanos, zona andina, pacífica y caribeña), a través de una fábula de fantasía. La historia de amor entre Aluna y el Viento, entre quienes se interpondrá ‘el monstruo de las mil caras’, mejor conocido como ‘ego’.



“Me gusta que esta propuesta, más allá de celebrar el trasfondo folclórico musical o de la pintura de los artistas colombianos, también celebra algo que va mucho más allá, que es muy universal, que es la espiritualidad del ser humano. La necesidad que tenemos de cumplir nuestra misión”, dice Salgado.

Sobre el trabajo actoral y coreográfico que está haciendo con los más de 30 actores, bailarines y cantantes, el director puertorriqueño se ha centrado en realizar una “exploración utópica de esa apuesta de realismo mágico”, implícita en la trama dramatúrgica.



Salgado explica que entre sus retos está sacarle el mayor provecho al talento humano de los artistas, más allá del apoyo de recursos propiamente técnicos, para que el ensamble conecte con lo más espiritual.



Y para lograrlo, el director trabaja con técnicas que le son familiares desde hace varios años: el método view points y el Suzuki.

“El método de view points es el que viene de la danza contemporánea y se expande en el teatro neoyorquino con compañías experimentales. Esa herramienta, que se sustenta en tiempo y espacio, me ha servido mucho para encontrar la magia de cada uno de los actores”, explica el coreógrafo.

Luis Salgado dirige a la actriz y cantante colombiana Natalia Bedoya, protagonista de 'Ella es Colombia'. Foto: Claudia Rubio/EL TIEMPO

Esta propuesta dialoga con la teoría Suzuki, anota Salgado, “en donde el conflicto no solamente recae en el texto y en el guion sino que se sustenta en la presentación física del trabajo que se hace”.



Una de las sorpresas más gratas con las que se encontró el puertorriqueño fue el talento de Natalia Bedoya (Aluna), la protagonista. “Natalia es Colombia. Tiene un instrumento vocal que puede entrar y salir de cualquier ritmo”, concluye.

Carlos Restrepo

Cultura y Entretenimiento

@Restrebooks