El llamado del Salón BAT a los artistas empíricos

A pocos días de comenzar la convocatoria para el VI Salón BAT de Arte Popular, dedicado a buscar lo mejor del arte hecho por artistas empíricos, el crítico y curador Eduardo Serrano y la directora de la Fundación BAT, Ana María Delgado, celebran la evolución de este proyecto, nacido en el 2004.



“Cuando comenzamos, casi todos estos artistas empíricos eran primitivistas –dice Serrano, quien participó en la organización del salón desde el principio, primero apoyándolo desde la dirección de Artes del Ministerio de Cultura y luego como asesor y jurado–. Antes pintaban la casita con la canoa y el tigre. Hoy están volando y hacen cosas maravillosas”, sostiene.

Lo que hacen hoy, que incluye video, instalaciones y ‘performances’, es mucho más que pinturas y esculturas. Se puede ver en un libro que lleva el nombre del salón, que resumió la quinta edición que está terminando su itinerancia con una selección de las mejores obras, el llamado Gran Salón.



El salón pasado giró en torno al tema ‘Colombia pluriétnica y multicultural’. Se presentaron 1.667 obras, que primero fueron expuestas en las regiones, antes de que el jurado hiciera la selección (cerca de 100) para el Gran Salón. La premiación, el 14 de diciembre de 2016, dio a conocer los galardones principales (el gran premio, dos primeros lugares y dos segundos, además de menciones). También se otorgó un premio del público. Solo después comenzó una nueva itinerancia por las regiones, esta vez con las mejores obras, que duró todo el 2017. Cada convocatoria tarda tres años.



Cada vez hay una asistencia de espectadores más nutrida. En la primera ronda de itinerancia votan por sus obras favoritas, y su opinión se tiene en cuenta. Y eligen el premio del público: en la quinta convocatoria fue la obra ‘El Cacique de La Junta’, un ‘collage’ de recortes que forman el rostro del cantante vallenato Diomedes Díaz, hecho por Eduardo Butrón Hodwalker, de Magangué.



“El alcalde le prestó computadores a la gente para que pudiera votar, y cuando se dio el fallo, el 14 de diciembre del 2016, el artista trajo una barra desde allá”, cuenta Delgado.



Ahora, llega el sexto salón, con la temática: ‘Lo popular, entre lo rural y lo urbano’. Delgado cuenta que se decidió asignar un tema desde que se detectó que algunos presentaban la misma obra a diferentes convocatorias. “Era una manera de motivarlos a investigar”, agrega.

“La mayoría del buen arte no se hace en los museos, sino en la calle –dice Serrano–. En estos 13 años se ha visibilizado el interés de la gente por ser creativa”.



Se nota en las exposiciones, en los conversatorios, en las actividades dirigidas a poblaciones vulnerables en las que los jurados como Gloria Triana, Elvira Cuervo y el mismo Serrano, más que dar cátedra, buscan motivar a hacer arte.



Felizmente, para Serrano, muchos han dado el salto del arte popular al arte contemporáneo: “Muchos artistas que participaron en este salón, después han entrado a los Salones Nacionales, que reciben solo artistas académicos”, señala. Haber pasado por el Salón BAT les abre las puertas que sin un diploma académico no habrían sido abiertas.



Son muchos los artistas que han consolidado su trabajo. Unos pasaron de la artesanía al arte, otros ahora ayudan a los demás. Delgado destaca el caso de Luis Fernando Arango, ganador del primer salón, que ahora tiene un museo en Manizales e impulsa el trabajo de otros.



“Hoy, los participantes entendieron que el arte no es pintar un cuadrito bonito, sino transmitir una idea a través de sus obras, entonces hacen de todo –resalta Serrano–. Hemos incluido hasta ‘performances’. El mejor ejemplo para nosotros son las estatuas vivas de la calle”.

Bases de la convocatoria

La temporada de inscripciones para el Salón BAT de Arte Popular será del 14 de marzo al 15 de junio del 2018 (Aquí formulario de inscripción)



Las exposiciones regionales de selección se harán entre agosto del 2018 y julio del 2019. La itinerancia nacional se hará entre noviembre del 2019 y mayo del 2021.



Recibirá trabajos individuales o colectivos de artistas autodidactas colombianos y residentes en el país, no formados en artes plásticas y similares, cuya obra “refleje la cultura popular colombiana entre lo popular y lo urbano”.



