Festival Alternativo: el teatro independiente también está de fiesta

Una mirada a la tragedia de los niños muertos en La Guajira, mezclada con un clásico griego; el contraste entre las nuevas tecnologías y los juegos artesanales de antaño, y un recuerdo de ese doloroso episodio de la masacre de Bojayá son algunas de las propuestas colombianas que formarán parte del Festival Alternativo de Teatro (Festa), que comienza este miércoles.



Esas obras, de los grupos Corporación Cultural Jayeechi, de Riohacha; Fundación Proyecto Nómade, de Pasto, y Jóvenes Creadores del Chocó, respectivamente, se suman a propuestas de otros 66 grupos nacionales que se presentarán en el Festa, que también tendrá 17 colectivos internacionales.

Según la directora del encuentro independiente, Patricia Ariza, este año el festival le rendirá un homenaje al teatro colombiano. “Hay poco aprecio por nuestro teatro en general, los presupuestos son elocuentes en ese sentido… Nosotros pensamos que tenemos que entrar en una etapa de reconocimiento”, asegura Ariza, quien también dirige la Corporación Colombiana de Teatro.

Hay poco aprecio por nuestro teatro en general, los presupuestos son elocuentes en ese sentido… Nosotros pensamos que tenemos que entrar en una etapa de reconocimiento FACEBOOK

TWITTER

La participación nacional se divide entonces en 44 colectivos de Bogotá y 25 de otras regiones, en un intento por destacar la actividad escénica en otras zonas del país.



Habrá grupos de reconocida trayectoria, como Matacandelas de Medellín, que presentará su versión teatral de la novela ‘La casa grande’, de Álvaro Cepeda Samudio. Cristóbal Peláez dirige esta especie de cantata escénica sobre la llamada masacre de las bananeras.



También habrá colectivos de Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Cartagena, Pereira y Villa de Leyva, entre otras.



Además de las funciones teatrales, en el Día Internacional del Teatro (27 de marzo) se les rendirá un homenaje a Orlando Cajamarca, del Teatro Esquina Latina de Cali; la narradora oral Carolina Rueda; el director de Ditirambo Teatro, Rodrigo Rodríguez; Carlos Araque, de Vendimia Teatro, y Jáiver Jurado, del Teatro Oficina Central de los Sueños de Medellín.



“Los festivales tienen público porque hay un movimiento, porque hay unas salas, porque hay una dramaturgia, porque hay una historia del teatro colombiano que no se puede desconocer, no se puede ignorar lo que es hacer teatro todos los días”, añade Ariza, una de las fundadoras del Teatro La Candelaria, que en el festival presentará las obra ‘Si el río hablara y Soma mnemosine’.



Según la actriz, directora y dramaturga, la programación de esta edición del Festa se realizó mediante una convocatoria abierta, a la que se inscribieron cerca de 380 grupos.



“El solo hecho de sobrevivir para nosotros es muy importante, porque tal vez el Festival de Mujeres en Escena no lo vamos a poder hacer este año. A este festival le estamos poniendo el alma, reemplazando la falta de presupuestos con nuestro trabajo”, añade Ariza.



Uno de los objetivos del evento es convertirse en un punto de encuentro y de discusión entre sus participantes, por eso habrá seminarios y talleres.



“Fuera de eso, los abonos valen 40.000 pesos para seis funciones, prácticamente es un precio simbólico, porque a nosotros nos interesa mucho que el teatro ejerza como un derecho, no como un lujo”, finaliza Ariza.

Otros festivales en la ciudad

Además del Alternativo y el Iberoamericano de Teatro, que irá hasta el primero de abril, en Bogotá confluyen, durante estos días, varios encuentros escénicos.



Ditirambo, en su sede Palermo, realizará del 22 al 31 de marzo el Festival Off de Teatro, que tendrá varias obras de este grupo, como ‘Maté a mi madre a cacerolazos y envenené a mi bebé por la cochina plata’ y ‘El ángel de la culpa’. Además, se podrán ver piezas de microteatro.



Otra opción es Ese, el Otro Festival, que llega a su cuarta edición, bajo la dirección de Givier Urbano Ñañez. La programación va hasta el 31 de marzo en siete salas, con grupos de Manizales, Barranquilla, Cali y Bogotá, entre otras ciudades.



En la oferta también aparecen el Festival Nos Vemos en el Centro García Márquez, del 20 al 31 de marzo, y la Fiesta Titiritera, del 23 de marzo al primero de abril.



CULTURA

En Twitter: @CulturaET