‘El grito’, teatro inmersivo / Sin telones

Para la obra de circo teatro El grito, escrita y dirigida por Jimmy Rangel, actualmente en cartelera, la Casa del Teatro Nacional se transformó en un enorme escenario de circo en donde los artistas y el público se juntan para conseguir una experiencia que está apareciendo últimamente llamada teatro inmersivo, en el cual se busca que los espectadores tengan emociones y sensaciones fuertes.

Para lograrlo, quitaron la silletería y dejaron el espacio libre para que los espectadores se vayan desplazando según las instrucciones de los muchachos de logística, y en algunos momentos los artistas se juntan con ellos, los abrazan y hasta les piden que les unten una espuma en sus torsos desnudos.



En otros momentos hay expresiones de afecto como abrazos entre espectadores y artistas.



Contra lo que alguien podría creer sobre una obra con ese nombre, si tiene en mente el famoso cuadro de Munch, aquí el tema no es la desesperación o la angustia existencial. Al contrario, aquí la consigna parece ser la alegría. De hecho, desde el principio los artistas quieren hacernos sentir la emoción con la que ellos hacen sus números, con una especie de pasión juvenil.



Este propósito en muchos momentos se logra cuando se experimenta con el vértigo, el peligro o la sorpresa. El grupo de bailarines, acróbatas, trapecistas y especialistas en cuerda ejecutan un trabajo en el cual se involucran no solo física, sino también emocionalmente, especialmente en las escenas de amor.



El lunar son los cómicos, una mujer y un hombre que intentan hacernos reír con unas rutinas de lugares comunes que lo único que despiertan es pesar, tal vez porque no cuentan con la técnica del clown o porque no tienen un soporte dramatúrgico consistente que les ayude a desenvolverse.

Dónde y cuándo

Jueves a sábado, 8:30 p. m. Casa del Teatro Nacional. Carrera 20 n.° 37-54, Bogotá.



ALBERTO SANABRIA

Crítico de teatro

sintelones@hotmail