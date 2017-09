‘Hedda Gabler’, tragedia moderna / Sin telones

“La destreza técnica de Hedda Gabler (1890) puede llevar a la sospecha de que toda la tragedia es mecánica y ha sido elaborada para inducir tales o cuales emociones, no en función de un carácter. De hecho, Hedda Gabler es enigmática. Hay quienes ven en ella una histérica; otros, una mera mundana; otros, una pequeña ave de presa. Y dirán que es enigmática precisamente porque es ella, como lo es cada uno para los otros o para sí mismo…” Así se refirió Borges a una de las piezas más representativas del teatro moderno.

De hecho, es un personaje a quien uno puede odiar o amar, intensamente. Y para ello se necesita que quien lo encarne tenga el dominio emocional de una actriz como Ruth Wilson, en la más reciente puesta de la obra que presentará el National Theatre de Londres en las salas de Cine Colombia el próximo domingo 3 de septiembre.



Wilson logra darle el formal complejo de emociones que constituyen el personaje: la envidia, el aburrimiento, la pasión, la frialdad de la mujer que es capaz de sacrificar lo más amado para ella con tal de no permitir que lo disfrute alguien más.



La actriz comparte el escenario con tres señores actores: Kyle Soller, en el papel de Tesman, su marido, el profesor de historia de la cultura con quien no sabe por qué se casó; Rafe Spall, como el magistrado Brack, su amante inescrupuloso que saca partido de la maquinaria de la tragedia echada a andar, y el actor nigeriano Chukwudi Iwuji, quien interpreta magistralmente a Løvborg, escritor exalcohólico que termina siendo el gran sacrificado en la demencial urdimbre.



La puesta es dirigida por Ivo van Hove, de quien ya habíamos visto la asombrosa Panorama desde el puente el año pasado. Él trae a Hedda Gabler a un loft gigante del siglo XXI en donde no hay puertas y las situaciones se van construyendo desnudas ante la vista del público.



ALBERTO SANABRIA

