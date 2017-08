Cirque du Soleil recrea el universo de Soda Stereo

27 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

En las letras de las canciones de Soda Stereo no solo se escondían relatos urbanos, sino paisajes oníricos, una estética contestataria y hasta visos de ciencia ficción y sexualidad. La banda argentina logró crear su propio universo, que este año llegó al teatro de la mano de la compañía circense más famosa del mundo, el Cirque du Soleil, con el espectáculo ‘Sép7imo día’.

En el espectáculo, que se presentará desde el 2 de septiembre en el parque Salitre Mágico, en Bogotá (el 3 empiezan las funciones abiertas al público), participan tres artistas argentinos, y uno de ellos decidió acercarse a este tributo a Soda desde el terreno de la ciencia ficción. Se trata del ‘clown’ Toto Castiñeiras, recordado por el público bogotano por su hilarante número cinematográfico en el espectáculo ‘Quidam’, que el Cirque presentó en el 2010. En esta ocasión, Castiñeiras decidió basarse en la canción ‘Sobredosis de TV’ para crear un acto que combina el humor físico con una reflexión que parece inspirarse en el Gran Hermano orwelliano.



“Hubo todo un proceso de investigación y de búsqueda. Yo soy bastante de poner el cuerpo a favor de la comedia. Fue un lugar casi de abstracción donde busqué bastantes estructuras, hasta que apareció una idea concreta sobre cómo iba a hacer la rutina y desde dónde íbamos a generar el humor. Y, bueno, apareció el tema este del ser humano atrapado en un dispositivo comunicacional enfermo”, cuenta el artista en charla telefónica.



La rutina combina entonces la depurada técnica humorística de Castiñeiras con un complejo dispositivo técnico compuesto por pantallas y una cámara con la cual interactúa el artista, que se suman a toda la potencia visual con la que el Cirque du Soleil llevó a escena la estética de Soda.



“Generalmente, los ‘clowns’ tardamos más que un acróbata en armar una rutina, porque no es solo la destreza corporal sino el concepto, el sentido de lo que estamos haciendo. Además, tenemos que generar empatía en el público de una forma muy concreta, muy directa, no a través del virtuosismo corporal sino a través de otro virtuosismo, con una idea y con una imagen”, afirma.



En el 2015, Castiñeiras finalizó su trabajo en ‘Quidam’ y un año después el director Michel Laprise lo convenció para trabajar en el homenaje a ese patrimonio cultural argentino que constituye el grupo que conformaron Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio. “Fue una banda importante cuando yo era adolescente, así que viví el furor de Soda... También era un referente de un momento de la democracia y de un montón de cosas. Es una banda de una gran poética. Fueron innovadores no solo en lo musical, sino en lo lírico”, reflexiona.



El ‘clown’ añade que el proceso de creación fue de mucho intercambio entre los 35 artistas de 14 nacionalidades que protagonizan la producción. Muchos tuvieron que conocer a una banda que era nueva para ellos. Castiñeiras recuerda una conversación con una compañera ucraniana, a quien le comentaba que sería muy loco hacer un espectáculo sobre una banda de su país, mientras ella iba cantando en el bus ‘En la ciudad de la furia’, una de las canciones emblemáticas de la agrupación argentina. “Más allá de la banda, también aprendió el idioma... Fue muy fácil para ellos entrar al mundo de Soda, sentir su música. Fue interesante ver eso, cómo algo que era argentino se volvía muy universal, muy de todos, un ritmo común más allá de la nacionalidad y de todo lo otro”, comenta el artista argentino.



Gracias a sus numerosas giras por el continente, Soda construyó una relación especial con el público latinoamericano. Eso es algo que los protagonistas de ‘Sép7imo día’ han podido sentir en sus presentaciones en ciudades como Santiago de Chile, Lima y la propia Buenos Aires, donde el espectáculo se estrenó, en marzo. Castiñeiras, por ejemplo, sostiene que es muy emotivo que durante los números del espectáculo el público empiece a entonar las canciones, convirtiéndose en un coro gigantesco.



“Para mí es algo nuevo, es realmente un trabajo totalmente distinto ver cómo cada ciudad explota, conocen las canciones, y, además, es un espíritu que se repite. Para mí era una incógnita: ‘¿Cuando vayamos a Lima va a ser igual que en Buenos Aires?’ Y realmente la respuesta, lo que es Soda para la gente, es alucinante”, finaliza.

De la música al teatro: así se creó ‘Sép7imo día’

En junio del 2015, los miembros sobrevivientes de Soda Stereo, Charly Alberti y Zeta Bosio, y el Cirque du Soleil anunciaron el nuevo espectáculo de la famosa compañía canadiense, que por primera vez estaría dedicado a un grupo musical latinoamericano.



Así empezó un proceso en el que fue fundamental el trabajo del director canadiense Michel Laprise, quien se unió al Cirque du Soleil en el 2010 y ha trabajado junto con estrellas como Madonna.



En el proceso de investigación, Laprise se desplazó a Buenos Aires con la meta de meterse en la idea de lo que significó Soda. Incluso, como le contó Bosio a EL TIEMPO cuando se anunció el espectáculo en Colombia, el director hacía cosas como ir a las mismas pizzerías a las que los tres miembros del grupo solían asistir después de ensayar.



“Es una persona que fue guardando todo esto y fue armando este mundo mágico. Creo que captó perfectamente la esencia de lo que es la banda y pudo poner en imágenes todo lo metafórico que tiene Soda. Ahora la gente lo va a poder escuchar con los ojos, como nos dijo Gilles Martin (productor de ‘Love’, el montaje sobre The Beatles), que es el secreto de todo esto”, añadió Bosio. Aunque ‘Sép7imo día’ pone un acento importante en todo el andamiaje tecnológico y escenográfico, la clave, por supuesto, sigue siendo la música de Soda. Es así como durante el espectáculo suenan clásicos como ‘Persiana americana’, ‘Prófugos’, ‘De música ligera’ y ‘En la ciudad de la furia’.



“Es un espectáculo de 90 minutos donde la gente va a escuchar cosas que no escuchó nunca, hay reversiones, remezclas, cosas fantásticas que la tecnología nos permitió hacer, y, encima de eso, en esas transiciones que a veces se utilizan en el teatro, agarramos esos temas que no estaban como acto principal y los rehicimos para que se conviertan en parte de la obra”, dijo Alberti a EL TIEMPO en una entrevista reciente.



La banda sonora se complementa con una estética inspirada en la década de 1980, cuando la popularidad de Soda empezó a explotar, a la que se le añaden ciertos toques futuristas.



Uno de los objetivos principales de la pieza es revivir lo que experimentaban los espectadores que veían a Soda en vivo. Por eso se creó la ‘zoom zone,’ una localidad en la que el público puede ver la obra de pie, algo inédito en un espectáculo del Cirque du Soleil.

‘Gracias... ¡totales!’: la historia del grupo

1982



Inspirada por bandas como The Cure y The Police, nace Soda Stereo, integrada por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti.



1986



La banda se presenta por primera vez en Colombia, en un pabellón de la Feria Exposición, con baja asistencia.



1997



Soda se separa tras un histórico concierto en Buenos Aires. Al final, Cerati se despidió con una frase legendaria: ‘Gracias... ¡totales!’.



2007



El grupo se reúne para la gira ‘Me verás volver’. En Bogotá se presenta el 24 de noviembre ante más de 40.000 personas.



2014



El 4 de septiembre, a los 52 años, fallece Gustavo Cerati, luego de permanecer en coma desde 2010.



2017



Se estrena ‘Sép7imo día’, en el que, aparte de Bosio y Alberti, fueron cercanos al proceso familiares de Cerati, como su hijo Benito.

Los 3 que ya vio Colombia

‘Quidam’



52 artistas protagonizaron esta pieza con la que el Cirque du Soleil debutó en Colombia, en octubre del 2010. Es uno de los espectáculos más representativos del grupo, que lo tuvo 20 años en escena.



‘Varekai’



En abril del 2013, la compañía regresó con esta producción, de gran despliegue acrobático, en la que le rendía tributo a la cultura del circo de Europa del este. Más de ocho millones de personas han visto el espectáculo.



‘Corteo’



Hace dos años, más de 150.000 personas vieron en Bogotá esta historia onírica, en la que un payaso se imagina su propio funeral. Además de ser el montaje más poético del Cirque du Soleil, es uno de los más grandes en gira.

Funciones de martes a domingo

Del 3 al 23 de septiembre, en el parque Salitre Mágico. Precios de fin de semana (viernes, sábado, domingo), desde 160.000 hasta 548.500 pesos (‘zoom zone’: 320.000). Precios de entre semana (martes, miércoles, jueves): desde 137.500 hasta 503.000 pesos (‘zoom zone’: 286.000). Inf.: Tuboleta.com.



YHONATAN LOAIZA G.

En Twitter: @YhoLoaiza