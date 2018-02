Casa E celebra sus diez años con obras de tango y suspenso

Con una visión renovadora del tango y una oscura historia policial, Casa E sigue con la celebración de sus 10 años. En el centro cultural, dirigido por Alejandra Borrero, comenzaron las nuevas temporadas de las obras Tu nombre me sabe a tango, del grupo de danza contemporánea L’Explose, y La cabeza del pato, de Santiago Merchant.

Este nuevo ciclo de Tu nombre me sabe a tango viene precedido de una serie de presentaciones en España, en encuentros como el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, y en Francia, donde estuvieron en ocho ciudades.



“Creo que es la gira con más público que hemos tenido. Como siempre nos movemos más con danza contemporánea, es más difícil la movilización de gente, pero con esto, que era tango, estaba lleno todo. Por ejemplo, hicimos cinco funciones en la Maison de la Danse, en Lyon, con 1.200 sillas, y se agotó”, recuerda Juliana Reyes, dramaturga de la obra que dirige Tino Fernández.



La producción plantea una mirada al género argentino desde el terreno de la danza contemporánea, una aproximación interesante para el público europeo, que igualmente acogió con entusiasmo la apuesta, cuenta Reyes.



“En Francia, sobre todo en donde yo creo que el tango está más apropiado, les sorprendía ver un espectáculo con bailarinas que no eran de tango y, aun así, la propuesta les encantaba, pues era otra manera de abordar dancísticamente el género”, recuerda Reyes.



Tu nombre me sabe a tango cuenta con un elenco de siete bailarines, acompañados de la cantante Victoria Sur y el quinteto Leopoldo Federico.



Y aunque la pieza entre a un terreno en el que se rompen las tradiciones, también se plantea como una especie de carta de amor a todo lo que significa el género: la forma de ser del tanguero, el cine protagonizado por los íconos de la época y, por supuesto, la figura inconfundible de Carlos Gardel.



La idea, cuenta Reyes, era agarrarse de las entrañas de este ritmo. “Lo que nos interesaba realmente era poder entrar en la pasión amorosa de la que habla el tango y hacerle un homenaje a esas letras, a esa manera de vivir las pasiones que el tango propone... Nos parecía un homenaje no solo a un género musical, sino a un momento histórico”, añade Reyes.



En un terreno más oscuro se ubica La cabeza del pato, escrita y dirigida por Merchant, que se estrenó en el 2015 y ahora se presenta en la sala Mayolo de Casa E.



Merchant propone en esta producción una mezcla entre thriller sicológico y novela negra a partir de la vida de Gregorio (César Álvarez), un detective que trata de resolver una serie de sangrientos asesinatos de trabajadoras sexuales.



A medida que avanza la historia, Gregorio va descubriendo los sórdidos detalles detrás de los asesinatos y las cínicas justificaciones de quienes los cometen.



Fiel al estilo de Merchant, la pieza está influenciada por detalles cinematográficos y de hecho se complementa con varios cortos (que incluyen un cameo de la actriz Ana María Sánchez), en los que se muestran otros ángulos de la vida de sus protagonistas.



Casa E, que también está presentando No te escupo la cara, A 2.50 la Cuba libre, Del caos al cielo y Yo me llamo Freddie Mercury, continuará la celebración con obras como Neva, el monólogo Un sabor a Boris Vian y la pieza de danza La sangre rota.

Dónde y cuándo

‘Tu nombre me sabe a tango’, hasta el 17 de febrero, miércoles a viernes, 8 p. m. Sábado, 5 y 8 p. m. (mañana no hay función de 5). Boletas: 50.000 pesos.



‘La cabeza del pato’, hasta el 24 de febrero, miércoles a sábado, 8 p. m. Boletas: 35.000 pesos. Casa E. Carrera 24 n.° 41-69, Bogotá. Teléfono 7440422.



