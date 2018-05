Caravaggio: un prisionero de su genialidad

“Me alimento de realidad, no conozco nada más. Yo soy su amo y vive en mi arte. De los ojos a la mente, de la mente a la mano, de la mano al corazón, la realidad, como la pintura, suele vivir de engaños o de ilusiones”.



Así definía su arte Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610), el genial artista del barroco italiano quien tomó su nombre artístico de la población donde vivían sus padres.

Su historia se puede ver en el documental 'Caravaggio: el maestro del claroscuro se revela', dirigido por el mexicano Jesús Garcés Lambert, que llega este jueves a algunos teatros de Cine Colombia del país.



A diferencia de otros documentales, la propuesta de Garcés, radicado desde hace más de 25 años en Italia, establece un interesante diálogo estético de la vida y obra de Caravaggio, contrapuesta a su propia mirada cinematográfica vanguardista.



Desde Roma, Garcés le contó a EL TIEMPO, que su primera fascinación por el artista italiano la tuvo a los 17 años: “En ese momento cambio mi vida”.

La filmación se realizó en los escenarios en donde se encuentran los principales cuadros de Caravaggio. Foto: Cortesía: Cine Colombia/Jesús Garcés

Desde entonces, comenzó a estudiar la vida del artista que alcanzó su fama a principios del siglo XVII en Roma, Milán, Nápoles y la isla de Malta, entre otros. “Él era un pintor que le hablaba a toda la gente: jóvenes y adultos”, dice Garcés.



“Mi propuesta de dirección me llevó a preguntarme ¿qué fue lo más fuerte de Caravaggio para mí? ¿Sus historias, sus personajes o esta potencia visual que tenía? Y parto de esto para hacer algo atemporal, como eran los cuadros de Caravaggio, que se aparta de la recreación histórica”, explica.



El cineasta anota que al analizar la obra del artista encontró que él se nutrió de disciplinas y aspectos de diferentes épocas para sus cuadros. En ese mismo sentido, Garcés combina elementos propios del documental, con el videoarte y el cine de ficción.



Una gran bodega vacía, de corte industrial, en donde solo se aprecia una cama solitaria, un joven y algunas mujeres, por momentos, como en una especie de performance, son las transiciones que llevan al espectador por todas las facetas de la vida del genial artista italiano.

El director mexicano Jesús Garcés dirige a una de sus protagonistas. Foto: Cortesía: Cine Colombia/Jesús Garcés

Entre tanto, los primerísimos planos de la cámara son el contrapunto para pasar a la riqueza de detalles que conforman las obras de Caravaggio: miradas compasivas, tiernas o atormentadas, que son la puerta de entrada al alma y a la personalidad de mismo artista, en su búsqueda de la libertad.



“Nosotros empezamos con una reflexión sobre su libertad, sobre su incapacidad de ser libre, porque el caso de Caravaggio es el de un prisionero de sí mismo. En esos momentos en donde todo está yendo bien, pasa algo para que su vida se precipite. Y eso fue él: un prisionero de su talento, su pasión y su carácter”, explica el director.



Anota que este genio italiano rompió con todos los esquemas de su época. En especial con esa propuesta de enfocar su ojo en el objeto, despojándolo por completo del ambiente que lo rodea.

'La cabeza de Medusa', de Caravaggio, que se encuentra en la Galería Uffizi, (Florencia, Italia). Foto: Cortesía: Cine Colombia/Jesús Garcés

“El hecho de no dar importancia a los ambientes es porque él en realidad más que un fotógrafo era un director. Él les daba importancia a los personajes, que eran lo más importante de sus cuadros. Entonces, los mete en este ‘no lugar’, para resaltar el espíritu y la carne de todos estos personajes”, explica Garcés.



“Fue un maestro en combinar la realidad con la belleza. Sabe asombrar al espectador haciéndolo sentir parte de la escena y su interpretación de la transparencia se vuelve un verdadero imán. Raramente se había visto este grado de sofisticación artística”, explican expertos en la obra del italiano, durante la producción.

Caravaggio fue un prisionero de su talento, su pasión y su carácter. FACEBOOK

TWITTER

El director agrega que la investigación fue un proceso profundo, documentada y avalada por expertos, como Claudio Strinati, el historiador de arte que más ha profundizado la vida del artista. A partir de ahí se estableció un arco narrativo de la vida de Caravaggio a través de una selección particular de sus obras.



Es interesante cómo, a pesar de que muchas de estas obras fueron encargos pagos de grandes personalidades y mecenas de la época, Caravaggio siempre dejó su impronta y su posición, de alguna manera “política”, sin importarle si su creación sería aceptadas o no. Era como si presintiera su trascendencia en la historia del arte universal.



La rebeldía del artista italiano contra la vida se plasma de manera clara a través de la metáfora del juego, que él mismo pintó en varias de sus obras.



“En esa metáfora está la adrenalina que te hace casi dependiente de estar sobre un hilo. Entre que te vas a caer y no te vas a caer. O que cuando ganas no te conformas con eso, sino que apuestas más. Y eso es una constante en la vida de Caravaggio”, concluye el director del filme.

Autorretrato de Caravaggio. Foto: Cortesía: Cine Colombia/Jesús Garcés

Dónde y Cuándo

Del 31 de mayo al 4 de junio, 12 m., en algunas salas de Cine Colombia de Bogotá, Cali, Medellín, B/manga, B/quilla, Cartagena, Manizales, Ibagué, Villavicencio, Pereira y Popayán. Boltería en www.cinecolombia.com



Carlos Restrepo

Cultura y Entretenimiento

@Restrebooks