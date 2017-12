Campaña de micromecenazgo para el Teatro de los Sentidos

Desde hace varios años, el Teatro de los Sentidos, que dirige el maestro manizaleño Enrique Vargas, tiene su sede en el Polvorín de Barcelona, pero ahora se enfrenta a una difícil situación.



Según un correo que se dio a conocer la semana pasada, el grupo atraviesa difíciles momentos, que lo sitúan al borde de un cierre permanente. Es por eso que acaba de lanzar una campaña de micromecenazgo para encontrar apoyos.

En una entrevista reciente con EL TIEMPO, Vargas, creador del teatro sensorial, aseguraba que el ambiente social y político que se vive en la ciudad ha afectado el quehacer cultural. “El trabajo en España y en Cataluña está difícil, con los recientes acontecimientos a las personas les han interesado otras cosas y no la cultura y el teatro”, dijo.



La campaña aspira a recoger fondos para conseguir estabilizar el teatro y, además, tener la posibilidad de remontar ‘El hilo de Ariadna’, la obra cumbre de Vargas.



Esta producción nació en los sótanos de la Universidad Nacional, sede Bogotá. Inspirada en el mito del minotauro, propuso un viaje sensorial que se presentó en varios países con tal éxito que Vargas terminó radicándose en España.



“Pienso que la obra creció y me dejó atrás... Para que el poema aparezca, el poeta tiene que desaparecer. En el momento en el que tú sientes que la obra empieza a andar sola y que tiene vida propia, te das cuenta de que no eres nada en comparación con ella y lo que hay que hacer es darle de comer”, le dijo Vargas a este diario sobre la producción, que se volvería a presentar en abril, si recoge el apoyo.



“Nuestro objetivo es que estos recursos nos den el impulso necesario para poder conseguir una estabilidad económica y estructural, para alcanzar una plena autonomía durante el año 2018 y así posibilitar la reposición de las obras del Teatro de los Sentidos y la dinamización del Polvorín”, dice el texto de la campaña, que los interesados pueden consultar en la página es.ulule.com/apoya-el-teatro-de-los-sentidos/.



CULTURA

En Twitter: @CulturaET