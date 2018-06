Broadway tendrá un musical sobre Michael Jackson

20 de junio 2018 , 08:38 a.m.

20 de junio 2018 , 08:38 a.m.

La vida de Michael Jackson servirá de inspiración para un musical de Broadway con las canciones del Rey del Pop adaptadas por una conocida dramaturga estadounidense. Los productores del musical anunciaron este martes el proyecto sin revelar el título, y dijeron que esperan estrenar el musical en 2020.

El musical, coproducido por la gestión del patrimonio del fallecido Rey del Pop, será escrito por Lynn Nottage, dos veces ganadora del Premio Pulitzer.



Nottage, profesora del departamento de teatro de la Universidad de Columbia, fue aclamada recientemente por "Sweat" (Sudor), una obra sobre un pueblo de clase obrera de Pensilvania que vive un alza de las tensiones étnicas con inmigrantes cuando los empleos industriales comienzan a desaparecer.



La obra, para la cual Nottage viajó a Pensilvania a investigar el tema de primera mano, se estrenó en 2015 y fue luego considerada como una visión premonitoria de la población que votó por Donald Trump en las presidenciales de 2016.



El musical de Jackson incorporará su música y la coreografía estará a cargo de Christopher Wheeldon, una prominente figura del ballet contemporáneo. Wheeldon es autor de trabajos originales para el Royal Ballet de Londres basados en "Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas" de Lewis Carroll y en "Cuento de invierno" de Shakespeare.



En Nueva York, Wheeldon ha escrito tanto un ballet como un musical basado en "Un americano en París", la película de 1951 de Gene Kelly inspirada en la música de George Gershwin.



Aún habrá que aguardar para ver cómo el musical presenta a

Jackson, considerado una figura trágica desde su muerte en 2009, aunque la implicación de su sucesión despierta la expectativa de que el trabajo se centrará en lo positivo.



Jackson alcanzó el estrellato en su niñez como parte de la banda The

Jackson 5, antes de lograr un éxito inédito como solista con su álbum "Thriller" de 1982, el más vendido de todos los tiempos.



Jackson murió por una sobredosis de propofol, un poderoso anestésico administrado por su médico personal para ayudarle a dormir. El cantante había sido absuelto cuatro años antes de acusaciones de abuso infantil, que él negaba categóricamente. El Cirque Du Soleil ya hizo dos producciones inspiradas en el músico "Michael

Jackson: One" (2013) y antes "Michael Jackson: The Immortal World Tour".



AFP