Regresa ‘Betty la fea’, ahora en el teatro

Fue un momento casi silencioso, pero lleno de elocuencia: un soporte de icopor blanco sostenía aquella peluca negra y larga, con ese capul pronunciado, casi caricaturesco. Ese elemento de utilería se volvía a encontrar con Ana María Orozco para revivir, después de 16 años, a uno de los personajes más recordados de la cultura popular colombiana: Betty la fea.



Era un paso más que daba la actriz para retomar el rol de Beatriz Aurora Pinzón Solano, la brillante y cálida economista creada por el libretista Fernando Gaitán, que ahora reaparecerá en un género diferente de la televisión: el teatro.



“La verdad que es totalmente inesperado, pero es una sorpresa muy linda. Estoy muy contenta”, dice Orozco sobre su reencuentro con Betty.

La actriz habla acompañada de Gaitán, durante la antesala de uno de los ensayos del montaje teatral, dirigido por Mario Ribero, que se estrenará este jueves en el Teatro Cafam de Bellas Artes.



Para la obra también regresa Jorge Enrique Abello en el papel de don Armando, y Natalia Ramírez, quien encarnará a Marcela Valencia.



Ramírez, que también es la gestora del proyecto, cuenta que desde hace 15 años venía maquinando la idea, pero fue hasta finales del año pasado que se empezó a concretar.



“Nació en una cena, invité a Fernando; él, muy amablemente, aceptó y terminó pagando la cuenta. Estuvimos hablando casi por cinco horas hasta que aceptó escribir ‘Betty la fea. Teatro’ ”, cuenta Ramírez.



Para Gaitán, el hecho de reunir a tantos actores de la producción televisiva es una especie de milagro. “Se habló muchas veces de hacer ‘Betty’ en teatro, pero nunca de hacerlo con el elenco original. Es muy diferente armar un elenco con actores nuevos, que tienen toda disponibilidad; otra es decir ‘reunamos a los 16 originales’ y que coincidan en tiempos, en disposición anímica”, argumenta el autor.

Y es que “conspiró el universo”, como dice el actor Julio César Herrera, quien vuelve a meterse en la piel del hilarante mensajero Freddy Stewart Contreras. Para Herrera, uno de los puntos fundamentales del proyecto fue haber podido tener de nuevo a Orozco, quien está radicada en Argentina. “Si no estaba Ana María, yo pienso, particularmente, que esto no habría tenido un futuro, porque tenía que ser ella, no me lo imagino con otra actriz”, asegura Herrera.



Orozco cuenta que nunca esperó volver a encarnar a Betty, pero precisa que es un personaje que hace parte de su vida, de su historia. “Me he sentido muy cómoda, pero en un momento tuve susto. Dije: ‘¿Qué tal que no me vuelva a salir? ¿Que no me salga la voz?’. Pero, la verdad, salió”, dice la actriz.

De la TV al teatro

Gaitán cuenta que a pesar de haber nacido en la televisión, ‘Betty’ fue una pieza muy teatral, de alguna manera hija de ese formato del ‘sitcom’ (comedia de situación) estadounidense, que se grababa en estudios con público. El set original, agrega, era de 180 grados, como el de un teatro.



“Claro que aquí hay un lenguaje un poco distinto a partir de los actores en la puesta en escena. Hay baile, hay música y todos los elementos teatrales que alcancé a abordar, porque el teatro es una dimensión distintísima”, añade.



En la obra, cuya trama se centra en la lucha para salvar a Ecomoda de una quiebra inminente, retornarán entonces otros personajes, como las integrantes del ‘Cuartel de las feas’ –a excepción de las que encarnaban las actrices Dora Cadavid y María Eugenia Arboleda–; Hermes Pinzón, el padre de Betty; el excéntrico diseñador Hugo Lombardi, y la ‘Pupuchurra’.



También habrá un foco en la relación entre Betty y Armando: “Está mejor que nunca, se van a sorprender –dice Orozco sobre la pareja–... Claro, tiene el plus de la música y del baile, así que va a ser bien atractivo”.

Los actores

Del elenco original estarán Ana María Orozco (en la foto, junto a Fernando Gaitán), Jorge E. Abello, Natalia Ramírez, Lorna Cepeda, Julián Arango, Jorge Herrera, Paula Peña, Luces Velásquez, Marcela Posada, Estefanía Gómez, Martha Isabel Bolaños, Julio César Herrera y Alberto Jaramillo. Además, estarán como invitados Luciano D’ Alessandro y Paola Moreno, entre otros.



