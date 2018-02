¿El Museo de Arte Moderno de Bogotá está en arriendo?

Varios carteles gigantes de color rojo con el mensaje “se arrienda” y un número de celular puestos en la fachada del Museo de Arte Moderno de Bogotá (MamBo) sorprendieron en la madrugada de este lunes a aquellos que iban pasando por el sector.

De igual forma, a primeras horas de la mañana aparecieron en la cuenta de Facebook y Twitter del MamBo varias publicaciones con fotografías de los mismos letreros en la fachada y con la información de que “debido a falta de recursos para mantenerlo, el MamBo se arrienda”, acompañada del mismo número de los letreros y el correo carlos.munozc@cmagenteinmobiliario.com.



Las reacciones de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar: mientras algunos se lamentaron por la falta de apoyo y recursos para el arte en nuestro país y culparon a la Alcaldía actual por la noticia, otros decidieron comunicarse al número brindado por el museo y, según comentaron, no obtuvieron información de precios, solo datos sobre las características del inmueble y algunas imperfecciones. Adicionalmente, fueron informados que, de 4:30 a 5:30 p. m. se atenderá a los interesados en las instalaciones del MamBo.



Esta mañana, en la emisora W Radio, el periodista Julio Sánchez Cristo logró comunicarse al mismo número, tras varios intentos, con Carlos Muñoz, quien se identificó al aire como asesor inmobiliario del MamBo.



"Se está arrendando por falta de recursos para mantenerlo.Es un edificio que tiene 32 años de construido por el gran arquitecto Rogelio Salmona. Tiene un área de 4.420 metros metros cuadrados, tiene cinco plantas, doble techo en altura y una excelente iluminación natural. Usted sabe que está en una ubicación estratégica en el centro de Bogotá, con total facilidad de acceso y cercanía a estaciones de Transmilenio.



Además, contó que el museo "tiene un local de 65 metros cuadrados, un auditorio, tiene dos cocinas: una no funciona y a la otra hay que hacerle muchos arreglos. Ocho baños, la mayoría no funciona por problemas de tuberías. Una zona de descargue, un deposito, no tiene parqueadero privado, hay acceso limitado para personas con movilidad reducida y tiene una cubierta de 570 metros cuadrados para habitarla y hay que hacerle ciertas reparaciones de impermeabilización.



En cuánto al precio del arriendo, Muñoz comentó que cuesta 120 millones de pesos mensuales, negociables. "Hablamos de un aproximado de 30.000 pesos metro cuadrados", dijo.



Sobre qué pasará con la colección permanente, Muñoz dice no tener conocimiento, pero invita a que los interesados asistan al MamBo este lunes, de 4:30 a 5:30 p.m, pues dará un recorrido por las instalaciones y brindará mayor información. Antes de terminar la llamada, recordó que el museo también tiene un ascensor que no funciona.





Ante la falta de más información por parte del museo, otros usuarios en redes, un poco más escépticos, comentaron que se trata de un ‘performance’ o de alguna exposición que hace parte de ‘La toma del MamBo’, actividad que el museo había anunciado dentro de su cronograma de actividades y exposiciones del 2018.



Según le había comentado Claudia Hakim a EL TIEMPO a principios de este año, en la ‘Toma del MamBo’ participarían 12 colectivos culturales (escogidos a través de una convocatoria en la que participaron alrededor de 50 grupos), que realizarían esculturas, ‘perfomances’ e instalaciones durante cuatro días, cada uno en un espacio diferente tanto del interior como del exterior del museo.



Respecto a la situación del museo, Hakim había manifestado estar contenta por el aumento de la asistencia del público, el movimiento de la Tienda MamBo y el restaurante.



Y frente a la parte financiera, Hakim dijo que al museo todavía le faltaba apoyo económico, que es muy poco, pero que se ha venido trabajando en este desde que Gloria Zea le entregó la dirección, en el 2016, después de 46 años, a través de, por ejemplo, la consolidación de la Red MamBo.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO