Antonio Caro se une al ‘Proyecto bandera’ de la galería Salón Comunal

03 de abril 2017 , 01:02 a.m.

Una curiosa bandera sorprende desde hace algunos días a los visitantes que se acercan a la galería Salón Comunal, en Chapinero Alto, en Bogotá. Se trata de su nuevo símbolo, diseñado por el artista plástico Antonio Caro, quien se unió al denominado ‘Proyecto bandera’.



Siguiendo con el propósito de ofrecer también un espacio artístico experimental, además de ser galería, el artista plástico Bernardo Montoya, fundador de Salón Comunal, invitó a varios artistas a reflexionar sobre la idea que encierra una bandera.

El invitado especial fue Caro, quien aceptó la idea de diseñar la bandera oficial de la galería. A partir de este trabajo, se pretende vincular a otros artistas hasta marzo del próximo año, para que presenten sus propuestas.



“Diseñar la bandera fue un ejercicio muy grato, pues no tuve limitaciones formales ni, mucho menos, imposiciones de conceptos o criterios”, comenta Caro, quien espera que esta se convierta en un símbolo de “pertenencia y significado”.



Con esta labor, el artista abre, precisamente, el debate en torno al asunto que subyace en la imagen de una bandera y su significado en la sociedad de hoy.



“La idea es pensar desde el arte la pertinencia hoy de este objeto que enmarca un simbolismo, que marca un territorio particular y que refleja una identidad. Eso, en un mundo con las características en el que hoy vivimos, lleva a preguntarnos qué tanto sentido tiene o si no lo tiene”, comenta Montoya.



El artista explica que detrás de esto se encuentra de manera implícita la historia de este símbolo como objeto, sus emblemas, estructuras, colores, escudos, textos, diseños, significados, rituales, ceremonias, efectos en individuos y grupos y su rol en la construcción de una identidad.



Además, quiénes tienen este estandarte: los territorios, las naciones, pero también equipos de fútbol, gremios, asociaciones o entidades educativas.



“Al final, esto abre un grupo de preguntas que nos obligan a pensar sobre temáticas contemporáneas, como lo que está ocurriendo en Europa con las migraciones”, anota el galerista bogotano.



La bandera de Caro en Salón Comunal combina los colores verde y anaranjado, de gran significado para los creadores de la galería, como lo explica Montoya, pues el símbolo del lugar es una camioneta clásica ‘combi’ Volkswagen anaranjada y blanca que permanece parqueada frente a la entrada.



“Y el verde en esta casa tiene mucha presencia”, comenta el artista, al aludir a ese otro interés que han querido plasmar sus creadores a través de los jardines de pared que se apoderan de toda la edificación.



El proyecto espera completar, en el lapso de un año, diez piezas artísticas que se compilarán en una publicación en la que se invitarán a investigadores interesados en reflexionar alrededor del concepto de identidad y el sentido de pertenencia.



Los artistas participantes surgen de una amplia gama de disciplinas, relacionadas con los campos de la literatura, la música y las artes visuales. Montoya explica que ellos harán sus trabajos ‘in situ’ de mediana escala, cada uno por un periodo de un mes.



“Desde el 2013, nuestro espíritu experimental ha promovido proyectos y exhibiciones dentro y fuera del cubo blanco de la galería –en museos, galerías comerciales, estacionamientos y casas intervenidas por el arte, por mencionar algunos– con el fin de estimular nuevos diálogos culturales dentro de un contexto local”, concluye Montoya.

¿Dónde y cuándo?

Hasta marzo del 2018 en la galería Salón Comunal. Carrera 3.ª n.° 63-36, Bogotá. Informes en todas las redes del lugar, entre ellas @saloncomunal.



CARLOS RESTREPO

Cultura y Entretenimiento