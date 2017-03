Amenazan a artista que diseñó valla publicitaria en contra de Trump

La artista Karen Fiorito, quien diseñó una valla criticando al presidente Donald Trump, afirmó haber recibido una avalancha de amenazas en contra de su persona, que por temor ante la seriedad de las intimidaciones se vio obligada a contactar hoy a las autoridades de Los Ángeles, California.

"Vamos a ir a buscarte, eres un ser humano horrible, me han dicho", declaró a Efe Fiorito. Las amenazas se dieron después de que la artista desveló su obra el pasado viernes en una de las calles más transitadas en Phoenix, capital de Arizona, territorio republicano por excelencia.



La valla tiene en el centro el rostro del presidente republicano Donald Trump mirando hacia abajo, a su espalda dos explosiones que recuerdan a la detonación de una bomba nuclear, y a los costados dos imágenes que combinan el signo de dólar y la esvástica nazi.



La propuesta artística está complementada en la parte de atrás con un cartel más pequeño que contiene cinco manos que muestran en el lenguaje de signos la palabra 'Unity' ('unidad').



La valla, según indicó Fiorito, se mostró como el entorno perfecto para que el mensaje llegue a toda clase de público y que se haga una reflexión sobre las políticas que la actual Administración ha tomado en contra de los inmigrantes, los refugiados, las mujeres, las personas de bajos recursos y las minorías.



"Cuando me inspiré sabía que iba a generar mucho odio, pero nada que arriesgara mi vida", reflexionó.



Esta no es la primera vez que la artista firma una obra controvertida, pues en 2004, Fiorita presentó en el mismo lugar un mural en contra de las políticas de George W. Bush.



Abrumados por el éxito de la propuesta de ese entonces, la galería de arte La Melgosa en Phoenix, y la curadora Beatrice Moore decidieron apostar nuevamente por el mismo espíritu y encargaron a la autora una pieza que mostrara una fuerte opinión sobre lo que está pasando.



Moore sostiene que la obra se quedará en el lugar mientras el republicano esté en la presidencia. La obra de Fiorita no sería la única obra artística que muestra rechazo a las políticas de Trump.



El colectivo artístico Postcomodity, conformado por Raven Chacón, Cristóbal Martínez y Kade L. Twist, anunció que este año expandirá su obra "Repellent Fence/ Valla repelente", para oponerse a la construcción del muro.



Junto a las amenazas de muerte y una de violación, Fiorito también ha recibido muestras de apoyo que la han hecho pensar en continuar con esta obra y colocar otras piezas en otras ciudades del país.



A pesar de que la obra está instalada en Phoenix, Arizona, es el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) quien está investigando el caso y las amenazas debido a que la artista vive en la ciudad.



EFE