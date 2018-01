Allanan casa de magnate de Nueva York por robo de antigüedades

Investigadores que buscan obras de arte antiguas sospechadas de haber sido adquiridas ilegalmente allanaron en la noche del viernes el apartamento y la oficina de un célebre millonario y filántropo neoyorquino, informó el sábado la representación de la fiscalía de Manhattan.

Al menos nueve obras, según el diario The New York Times, habrían sido incautadas al célebre inversor y coleccionista Michael Steinhardt.



Este hombre de 77 años, que hizo fortuna gracias a un fondo especulativo creado a fines de los años 1960, es conocido por su afición a las antigüedades griegas, al punto de que una de las galerías del famoso Metropolitan Museum, ubicado a pasos de su casa, lleva su nombre.



Una portavoz del fiscal no confirmó ni desmintió la incautación de las obras, aunque sí ratificó que el apartamento del magnate, situado frente al Central Park, en la 5a Avenida, y su oficina habían sido allanados por en virtud de mandatos judiciales transmitidos a la AFP.



Según esos mandatos, validados el 3 de enero, los investigadores buscaban una decena de obras antiguas provenientes de Grecia e Italia, adquiridas entre 1996 y 2011 por sumas que varían entre 25.000 y 380.000 dólares.



Esta última suma corresponde a una estatuilla de unos 45 cms de altura que representa una urna funeraria de alrededor del año 430 AC, que habría sido comprada en 2006.



Las órdenes de allanamiento mencionan dos eventuales delitos: "posesión criminal de bienes robados" en primer o segundo grado. Steinhardt declinó realizar todo comentario "por el momento", según dijo al New York Times.



