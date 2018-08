‘Sentir como hombre me permite más control de mis emociones’

Alicia Machado ha sido una mujer de controversias, y desde que se convirtió en Miss Universo en 1995, su nombre no ha dejado de oírse en el competitivo mundo del espectáculo.



Venezolana, nacida en Maracay el 6 de diciembre de 1976, a los casi 42 años tiene otras expectativas. Para empezar, ha dicho que su hija, Dinorah, nacida en el 2008, cambió su concepto sobre la vida. Ha sufrido de anorexia y bulimia. Ha sido víctima de matoneo. Ha hecho telenovelas y ha participado en realities como concursante y jurado.

Hoy es una activista contra el maltrato a las mujeres, empresaria, productora y actriz. Y está en Colombia con la obra Goodbye Charlie, un espectáculo que se estrenó en Broadway en 1959 y fue llevado al cine en 1965.



El montaje que empezó su gira en el país el viernes pasado, en Barranquilla, y termina este domingo en Bogotá, está dirigido por el mexicano Alejandro Herrera.



Está basado en la obra del escritor estadounidense George Axelrod y describe, con humor y sarcasmo, las aventuras de Charlie (Alicia Machado), un escritor en decadencia, y de Daniel (Jorge Salinas), su amigo.



Por cosas de la trama, Charlie termina de amante de la esposa de Daniel y este, supuestamente, lo mata. Pero no es así, y Charlie llega a su propio velorio convertido en mujer, representado también por la bella Alicia Machado.



¿Qué la motivó a hacer esta obra?



Goodbye Charlie es la décima obra que presento en tiempos de activismo sobre los derechos de las mujeres, y es un compromiso personal para entender aún más la mente del hombre, porque interactuar en ambos pensamientos e intentar sentir como hombre me permiten tener más conocimiento y control de mis emociones.



Es una comedia brillante e inteligente, y el teatro te permite crecer siempre como actor y mantenerte en forma. Como actriz y productora, Goodbye Charlie me hace más fuerte.



¿Qué significa hacer un personaje que ‘reencarna’?



Es difícil, tener esa dualidad dentro requiere de concentración y técnica. Pero a la vez es muy divertido poder ser hombre por un rato. Soy muy abierta de mente, y por mi oficio creo en muchas cosas; el mundo espiritual me atrae y me seduce.



El hoy presidente de los EE. UU. era dueño de Miss Universo, usted era la reina y él la puso a hacer ejercicio frente a cámaras y fotógrafos porque había aumentado de peso. ¿Qué piensa de ese matoneo?



La verdad sigue siendo doloroso recordar un momento tan vergonzoso en mi vida. Fui una víctima en ese momento, pero eso hoy me hizo más fuerte.



Usted es bella y famosa, pero ¿en algún momento de su vida ha querido ser la hija de vecino, retomar su vida desde la infancia y que nadie la reconozca?



Durante 23 años serían miles los momentos en los he querido devolver el tiempo. Quizás cuando te enfermas, cuando sufres por amor, cuando sientes miedo. La fama no se lleva fácil, se aprende a vivir con ella, a disfrutarla y a respetarla. También aprendes a enseñarle a la gente que te quiere y te rodea a que no dejen jamás de ubicarte en la realidad.



¿Cree que el mundo sigue siendo muy exigente con las bonitas?



Creo que el mundo es muy exigente con todos, en todos lados y por cualquier cosa. Nos hemos vuelto una sociedad de jueces y verdugos. Como activista son muchas causas que cada día se suman a lo que debemos prestar más atención. En general, las mujeres estamos avanzando y ya nos dimos cuenta de que las bajitas, las flacas, las gordas, las profesionales, las blancas, las negras, las musulmanas, las lesbianas, las casadas estamos en un momento de cambio.



¿Qué piensa de lo que pasa en su país?



Es una desgracia, lo más terrible que jamás pensé que viviríamos como pueblo. Por seguridad no hablo mucho del tema, pero mi gente y mi familia la estamos pasando muy mal.



¿Y su opinión sobre los problemas de corrupción en Miss Venezuela?



Solo puedo comentar que se veía a venir. El cáncer de la destrucción nacional alcanzó todos los niveles y a nuestras más hermosas glorias. Osmel Sousa, exdirector del concurso, es y será mi amigo, le estoy muy agradecida por todo lo que hizo por mí y me siento muy orgullosa de haber sido Miss Venezuela 1995.



¿Qué ha descubierto que le da la actuación?



Llevo ya muchos años como actriz y en los últimos estoy produciendo y en proceso de dirección de actores. Es una vocación y un oficio maravilloso. Siempre es un reto interpretar personajes.



¿Cómo es un día de Alicia Machado?



Amo estar en casa y ver películas. Disfruto mucho a mi hija, somos ya mejores amigas, nos cuidamos mutuamente. Me gusta leer sobre investigación, biografías y política. Me encanta la musical clásica y el reguetón.



¿Dónde vive y cómo es su entorno?



Vivimos en Los Ángeles con mi mamá y mi hija. Aquí tengo mi oficina y algunos amigos, estoy siempre trabajando y estudiando. Nos gusta salir los fines de semana. California es muy bonito y siempre hay un lugar para conocer.



OLGA LUCÍA ANTE

EL TIEMPO