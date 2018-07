Ariana Grande estrena la nueva canción 'God is a woman'

La cantante estadounidense sorprendió a sus 'arianators' (sobrenombre de sus fans) durante la mañana de hoy con el lanzamiento sorpresa de 'God is a woman'



El nuevo sencillo de Grande hace parte de su esperado álbum 'Sweetener', que será lanzado a mediados de agosto. Previamente en abril y en junio, Ariana había lanzado dos canciones, 'No tears left to cry' y 'The light is coming' respectivamente, esta última en colaboración con la rapera Nicki Minaj.

'God is a woman' es una canción que utiliza elementos del hip-hop, pop y trap, complementándose con la demostración del alto rango vocal que tiene Ariana Grande. El video oficial de la canción está dirigido por Dave Meyers y se estrenó en horas de la mañana, en el cual se observa a Ariana sentada sobre la el planeta tierra y bañada en pintura, entre otros. El video finaliza con una toma que asemeja la obra de Miguel Ángel 'La creación de Adán', en este caso protagonizada solamente por mujeres.



Hace dos días una fan de la cantante se preguntaba a través de Twitter sobre el significado de la nueva canción, a lo que Ariana respondió "el sexo empodera. Es la fuente de la vida". La canción también vino acompañada de un video de la letra, publicado en su canal oficial de YouTube el día de ayer, acumulando hasta el momento más de 2.000.000 de visualizaciones.



Además de ser cantante, la joven de 25 años es actriz, destacándose en su papel como 'Cat Valentine' en la serie juvenil 'Victorious' transmitida por Nickelodeon.

