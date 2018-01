Actores se desmarcan del director Woody Allen

El ojo del huracán vuelve a aterrizar sobre el director estadounidense Woody Allen, quien fue acusado de abuso sexual por su hija adoptiva Dylan Farrow. Aunque la denuncia se hizo pública desde 1992, tras la separación de Allen y Mia Farrow, el eco del escándalo volvió a retumbar en Hollywood este año y está trayendo consecuencias.

Farrow, quien hoy en día tiene 32 años y alegó ser abusada a los siete, ha asegurado que el presunto abuso es cierto, tal y cómo lo hizo saber en una carta abierta publicada en el diario The New York Times en 2014 donde comentó sobre las acusaciones.



El 18 de enero saldrá al aire una entrevista en el programa televisivo CBS This Morning en el que Farrow sostiene su posición según uno de los adelantos: "soy creíble y digo la verdad", dijo ella.



El revuelo ha causado que varios actores de su más reciente película 'A Rainy Day in New York', decidieran avalar las acusaciones y tomaran distancia del director. Algunos de los protagonistas de esa película ya han manifestado que han tomado acciones para contribuir a causas contra el abuso.



La primera en dar a conocer su decisión fue la actriz británica Rebecca Hall, quien ya había trabajado con Allen en la película 'Vicky, Cristina, Barcelona'. La artista anunció la donación del dinero que ganó en la nueva producción de Allen al fondo de defensa legal 'Time's Up'.



"Si mis acciones han hecho sentirse a otra mujer silenciada y ninguneada, lo siento profundamente. Lamento mucho esta decisión y no la repetiría al día de hoy", escribió Hall a través de su cuenta de Instagram.



"Es un gesto pequeño y la intención ni siquiera se acerca a lo que sería una compensación pero he donado mi sueldo a @timesupnow", escribió la actriz. "Continuaré donando y quiero seguir trabajando con ellos (Time's Up) y siendo parte de este movimiento positivo hacia el cambio no solo en Hollywood sino, espero, en todas partes", resaltó.

Le siguió Timothéé Chalamet, quien se ha dado a conocer en los últimos meses por su papel como Elio Perlman en la cinta 'Call Me By Your Name'. El actor de 22 años, que había mostrado su apoyo al movimiento Time's Up en los Globos de Oro del pasado 7 de enero, también publicó un mensaje donde manifestó su decisión de donar el dinero que ganó tras el rodaje de 'A Rainy Day in New York'.



"En el último año me he dado cuenta de que un buen papel no es el único criterio para aceptar un trabajo", contó Chalamet en su cuenta de Instagram. "Eso se ha vuelto mucho más claro para mí en los últimos meses después de haber sido testigo del nacimiento de un movimiento poderoso que quiere acabar con la injusticia, la desigualdad y, sobre todo, el silencio".



El actor donará la totalidad de su salario a tres causas: Time's Up, el centro LGBT de Nueva York y RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network). Con esto se une a otras personalidades como Ellen Paige, Mira Sorvino y la directora Greta Gerwig que han confesado que lamentan haber trabajado con Woody Allen.



El filme, que aún está en fase de post-producción, también es protagonizado por artistas de alto perfil como Jude Law, Selena Gomez y Elle Fanning. Todavía no hay una fecha estipulada para el estreno.



