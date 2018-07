¿Paciente enfermo?: diagnóstico de algunas ciclorrutas bogotanas

En una ciudad de más de 8 millones de personas, los capitalinos han encontrado en la bicicleta una alternativa eficaz frente a los diferentes servicios de transporte de la ciudad, y el Distrito ha sido el primero en fomentar su uso por medio de iniciativas como la ciclovía, los cicloparqueaderos, el Centro de la Bici (en donde se imparten clases de mecánica a biciusuarios) o la construcción de ciclopuentes, bicicarriles y ciclorrutas, que a la fecha completan un total de 476 kilómetros de extensión.

Sin embargo, ¿cuál es el estado real de las ciclorrutas de Bogotá? Vea aquí un diagnóstico de dichas vías para establecer los aspectos positivos y negativos que poseen.

Lo bueno

Según la Secretaría de Movilidad, Bogotá cuenta con 476 kilómetros de ciclorruta. Su extensión atraviesa algunas de las avenidas más importantes de la capital, como lo son la Boyacá, El Dorado, la carrera Treinta o la Ciudad de Cali. Para Germán Prieto, docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y experto en movilidad urbana y seguridad vial: “durante las dos últimas administraciones se ha buscado crear más conectividad entre ciclorrutas y sobretodo, conectividad con vías principales. El hecho de pasar de ciclorrutas en andén a ciclorrutas en calzada es definitivamente algo bueno”.



Lo mencionado por Prieto es uno de los retos que debe afrontar la actual administración de la capital para mejorar la movilidad en bicicleta de la ciudad, porque Bogotá cuenta con más ciclorrutas sobre andén que bicicarriles en los costados de las vías vehiculares, y son precisamente estas ciclobandas las que facilitan el uso de la cicla como medio de transporte y evitan accidentes entre biciusuarios, automóviles y peatones.



Ejemplo de lo anterior es la ubicada en la carrera 50, descrita por Edwin Triviño, asiduo ciclista, como “fabulosa”. Otros bicicarriles efectivos para la movilidad en cicla son el de la calle 36 o el de la carrera 24, a las alturas del Park Way, que para otros biciusuarios son “ágiles y prácticos”.



El pasado mes de mayo, el Distrito inauguró el Centro de la Bici en la Plaza de los Artesanos, iniciativa con la que busca que las personas aprendan conceptos básicos sobre la mecánica de las ciclas y así puedan repararla por sus propios medios en caso de que sea necesario. Eso sin mencionar la inauguración de la ciclorruta de la calle 116, entre carreras 11 y 50, en el mes de abril, y la entrega del bicipuente de la avenida Ciudad de Cali con calle 80 por parte de secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.



Ambas construcciones permitirán facilitar el tráfico de biciusuarios a lo largo de dichos lugares.



Sin lugar a dudas, el Distrito le ha apostado a convertir a Bogotá en la capital de la bicicleta. Y la ciudad va en camino de serlo, sí, pero hay cosas que todavía se pueden mejorar.

Lo malo

Según cifras del Concejo de Bogotá, el robo de bicicletas aumentó un 60 % en comparación al 2017. Tal problema ha ocasionado que diversos biciusuarios no utilicen las ciclorrutas de la ciudad por el miedo a ser robados en dichos carriles diferenciales; viéndose en la necesidad de transitar a través de las vías vehiculares y arriesgándose a sufrir algún tipo de accidente con los automóviles y buses que por allí se desplazan (el Código Nacional de Tránsito estipula que el biciusuario siempre deberá circular por un carril o vía específica para bicicletas en caso de que exista).



Eso sin mencionar que la deficiente iluminación que existe en algunas partes de tales vías también propicia el fenómeno del hurto (Av. Boyacá, entre calles 6 y 8, por mencionar un ejemplo), como lo asegura Sergio Ramírez, biciusuario: “la falta de iluminación puede ocasionar que uno sea víctima de un robo”.



El deteriorado estado en el que se encuentran varias ciclorrutas (calle 53 con carrera 16, Av. Boyacá con calle 22, costado norte de la calle 26, a las alturas de la carrera 30, etc.), la repentina falta de continuidad y su mala señalización (Av. Ciudad de Cali con calle 23d, Av. Boyacá entre calles 22a y 23 y calles 75 y 80, la calle 53 entre carreras 35 y 24, frente al C.C. Galerías, el costado sur de la ciclorruta de la avenida Américas con calle 13), los huecos y baches o la falta de espacio para transitar (carrera 13, entre calles 45 y 64; calle 13, frente a la Secretaría de Movilidad) son algunos problemas de la cicloinfraestructura de la capital, tal y como lo aseguran diferentes biciusuarios de la ciudad.



Como afirma el experto en movilidad urbana, Germán Prieto: “hay mucho que mejorar en cuanto al estado de las ciclorrutas; obstáculos, fisuras, baches, huecos…”

Chequeo adicional

* La ‘Guía para promover el buen uso de la bicicleta’, diseñada por el BID y la Universidad de los Andes, menciona que en la capital se han encontrado diferentes clases de contaminantes atmosféricos que dificultan la respiración de los ciclistas y que pueden causarles múltiples problemas de salud. Solucionar dicha problemática no solo mejorará las condiciones de vida de los ciclistas, sino también las de todos los habitantes de la capital.



* Prieto reconoce que existen muchos problemas contractuales con la cicloinfraestructura de la capital, asegurando que “se cometió el error de que en ciertos tramos de la ciclorruta no quedaron las cosas claras en cuanto a las responsabilidades de mantenimiento, como es el caso de las ciclorrutas que le corresponden al Acueducto”. Sin embargo, reconoce que la cicloinfraestructura de la capital “se ha ido mejorando un poco, no solo en términos de la superficie de rodadura, sino también en la implementación de reductores de velocidad, como en la carrera 13 o avenida NQS”.



*La decisión sobre el estado de las ciclorrutas y bicicarriles de Bogotá la toma el lector (biciusuario), de la mano de la información aquí expuesta y su experiencia personal.



DANIEL BERNAL

CITY TV