Turismo de negocios, la otra cara del turismo colombiano

Colombia es sin lugar a dudas un destino predilecto para todos los viajeros tanto nacionales como extranjeros. Gracias a su diverso clima, fauna y flora, el país se transforma en un paraíso que maravillaría hasta el más incrédulo de los visitantes. Muchos llegan, no solo por ocio sino por motivos laborales, eso no quiere decir que no saquen el tiempo para conocer la cultura y la gastronomía colombiana; este es el denominado Turismo de negocios.

Pero, ¿qué es el turismo de negocios? Es la clase de turismo que se lleva a cabo con el fin de desarrollar negocios o acuerdos comerciales, desplazándose a otra ciudad o país por motivos empresariales.

Si bien, el turismo de negocios tiene un enfoque un poco más “limitado” que el turismo tradicional, ha sido una modalidad que ha tenido un fuerte crecimiento en Colombia con el pasar de los años. Ciudades como Medellín, Cartagena, Barranquilla o Bucaramanga pueden dar fe de ello. La creciente industrialización que han tenido estas potencias colombianas, hacen que este tipo de turismo se haga presente.

Los beneficios que tiene para Colombia el crecimiento de esta modalidad de turismo son incalculables, y empresas como Expreso Brasilia, ayudan a mejorar la calidad de estos, pues a diferencia del turismo tradicional, los negocios implican una parte más pequeña de la población, con distintas motivaciones y necesidades.

Los destinos de negocios, son por lo general ciudades con grandes índices de crecimiento económico, por lo cual lo común es que se desarrollen en viajes individuales o grupos pequeños, y estén enfocados a actividades como las convenciones, ferias o exposiciones. Sin dejar de lado el ocio, con pequeños paseos, salidas a restaurantes, o conocer los sitios destacados de la ciudad en la que se encuentren.

Con la modalidad de Servicio Especial, Expreso Brasilia hace frente a la alta demanda que ha tenido esta clase de negocios con aplicaciones tecnológicas adaptadas a cada tipo de industria, vehículos modernos y cómodos, adecuados a las necesidades de los turistas más exigentes, sumado a una gran personalización para las diferentes solicitudes y eventos a nivel empresarial, siendo actitud de servicio una de las razones destacadas.