Ocho razones para montarse en un 4x4

Algunos detractores de los 4x4 dicen que no vale la pena pagar el arancel adicional por estos vehículos, que –presuntamente– consumen más combustible, que son muy voluminosos y estacionarlos es más difícil, y que al fin y al cabo una persona nunca le saca todo el provecho a su capacidad todoterreno.



No obstante, estos vehículos son cada vez más eficientes y ecológicos, y lo que muchos consideran desventajas puede jugar a favor. Eso sí, tenga siempre en cuenta que además de las tareas de transporte diario, un todoterreno es una gran herramienta para la aventura y para acercarse a la naturaleza.

Estas son algunas de las razones por las cuales es beneficioso tener un vehículo con tracción en las cuatro ruedas.

Aventura

Esta debería ser la única razón para adquirir una 4x4, ya sea camioneta pick up, campero o camioneta tipo SUV (no todas las SUV son 4x4). Por sus atributos de distancia sobre el piso, doble tracción, llantas más grandes y con labrado profundo, menor distancia entre ejes y ángulos de ataque y salida más generosos (ángulo de ataque es la facilidad de subir un obstáculo sin que primero pegue el bómper), estos vehículos son ideales para ir al campo, es decir, fuera del asfalto.



Es decir que el vehículo le sirve para transitar por bordes de lagos, atravesar ríos (que ojalá no sean más profundos que la mitad de la llanta), enfrentar barrizales, andar por el bosque, transitar sobre arena y cualquier otro terreno, incluso, nieve, que pueda existir. Claro está, antes de la aventura, asegúrese de que se vehículo sí tiene doble tracción.

Contacto con la naturaleza

Por tener la capacidad de alejarse de las autopistas y las carreteras asfaltadas, es posible conocer un país que por lo general pasa desapercibido y que es el de los caminos veredales, los bosques y los bellos desiertos. Incluso, si se asesora bien, hay formas de viajar en paralelo a las grandes autopistas. Se demora más, pero conoce y disfruta del paisaje. Ah, y no paga peajes.

Seguridad

Si se utiliza para el terreno en el que un 4x4 se siente ‘como pez en el agua’, estos vehículos ofrecen mayor seguridad en los caminos difíciles, gracias a sus ayudas mecánicas y a su mayor altura sobre el piso.



Además, muchos 4x4 incluyen características como la de control en pendientes, que permite que el carro baje una cuesta (incluso con barro o arena) de manera controlada, pues el vehículo frena por sí mismo, lo cual es más seguro que si el mismo piloto oprimiera el pedal del freno.

Espacio

Así no vaya a acampar o de paseo, el día a día en la ciudad requiere llevar a los niños al colegio, o en fines de semana transportar a primos, hermanos, abuelos o amigos. Y cuando se trata de viajar de aventura, le caben la carpa, la caña de pescar, las bicicletas y el piquete.

El tamaño sí importa

Algunos dirán que por ser más voluminosos son más difíciles de parquear que un automóvil, pero la ventaja de ser más grande es que lo respetan más en el tráfico, pues lo ven ‘grandecito’, y no sufre de las imprudencias de otros conductores, que solo se meten ‘con los chiquitos’.

Lo mejor de dos mundos

Un 4x4 de hoy es un vehículo que se desempeña con solvencia en la ciudad y que se siente ‘a sus anchas’ en el terreno agreste, así que es mucho mejor contar con la posibilidad de convertir su carro en un campero todoterreno con tan solo pulsar un botón, pues ya se acabaron los tiempos en que había que enganchar las ruedas delanteras y saber cómo mover las palancas del bajo y la doble dentro de la cabina.

Mayor estabilidad

El hecho de tener tracción en las cuatro ruedas en caminos complicados o cuando hay lluvia le otorgan mayor estabilidad y adherencia, por ejemplo, en las curvas. Cabe recordar que un 4x4 puede transitar por donde vehículos solo de tracción delantera o trasera ni se atreverían.

Para remolcar

La potencia, el peso, su estructura y los enganches para arrastrar carga le permiten ponerle un remolque para incrementar la capacidad de carga o para jalar un bote o un planchón con motocicletas.Estas son algunas de las razones por las cuales es beneficioso tener un vehículo con tracción en las cuatro ruedas.