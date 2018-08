¿Qué tipo de camioneta le conviene a usted?

Por Juan Sebastián Morales Correa

Aunque la venta de vehículos en Colombia pueda tener meses de altibajos en sus números, hay un segmento que desde hace un par de años sigue fuerte y creciendo: el de las camionetas.



Según cifras del RUNT y la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores (Andemos), los colombianos compran cada vez más camionetas: mientras en el primer semestre de 2017 se habían vendido 33.818 vehículos utilitarios (como también se les conoce), para el mismo período de 2018 se contaban 35.134 unidades comercializadas, lo cual representa un incremento del 3,9 por ciento.



Por su parte, las pick up registran un crecimiento del 26,1 por ciento en ventas durante el primer semestre de 2018, pues a junio se habían vendido 6.950 de este segmento.



Y mientras los colombianos sueñan con una camioneta, la misma evaluación decae en -2,5 por ciento frente a la venta de automóviles.

Una camioneta para cada necesidad

Las camionetas actuales buscan entregar un claro balance entre potencia, seguridad y tecnología como promesa de venta para los compradores, siendo estas prioridades las comunes entre los colombianos.



Pero igualmente, cada conductor tiene su ADN de consumo específico, por lo cual debe dejarse guiar por sus necesidades reales a la hora de escoger la camioneta que más se adecue a usted, pues en el mercado las opciones son diversas y casi mandadas a tallar según cada caso.



Chevrolet, la marca que más vende carros anualmente en nuestro país, tiene claro que las camionetas, UVS y pick ups, son vehículos vitales para el mercado, por esto viene presentando desde hace un par de años una importante renovación de toda sus modelos en estas categorías.



El principal jugador del sector, tiene claro que la diversidad debe ser muy tenida en cuenta a la hora de generar su oferta, pues un comprador como el actual, tan lleno de herramientas, está en capacidad de conocer lo que más le conviene.



“En el mercado actual se encuentra una buena camioneta según cada usuario. De esta premisa hemos trabajado para ofrecer el más completo portafolio de camionetas de verdad para la familia, la ciudad, terrenos difíciles y el trabajo con los mayores estándares de tecnología y seguridad. El diseño de cada camioneta tiene un propósito por fuera y por dentro”, afirma Luis Salem, vicepresidente de Mercadeo de GM Sudamérica Oeste.



Es tal el trabajo que viene haciendo la marca del corbatín en este sentido, que hoy se cuentan entre sus modelos camionetas muy diversas para abarcar lo grande que es el mercado colombiano: la Chevrolet Tracker (SUV perfecta para ciudad), la nueva Equinox (brillante por su diseño y tecnología), la Traverse (confort y espacio), la Trailblazer (gran mezcla de elegancia con capacidad 4x4), la Colorado (pick up 4x4 sumamente versátil), así como la DMAX (ideal para territorios difíciles).

Comprando la camioneta que le conviene

Comprar una camioneta no es una inversión que se haga todos los días, por eso vale la penga que tenga presente ciertas claves para que su compra sea un éxito de acuerdo y no sea solamente un antojo o que las características que esta le ofrezca no sean para usted. Recuerde, debe partir del principio de evaluar sus necesidades reales.



Lo primero: no debe comprar solo por antojo, deje que la racionalidad también pese. El diseño es importante, pero encuentre un equilibrio con las prestaciones de la camioneta soñada.



Piense sobre la necesidad real que tiene para adquirir al vehículo, sea sincero y reflexione: ¿para qué voy a utilizar la camioneta?



De ahí le saldrán varias posiciones: ¿la utilizaré en la ciudad o en trocha? ¿Quiero una de gran capacidad o solo transportaré a mi familia? ¿La quiero automática o que se deje manejar manual?



Algo absolutamente clave es el territorio por el cual rodará es clave, tenga también presente este factor, que le terminará indicado si lo que necesita es un vehículo 4x4 (territorio difícil), un sedán, un carro con suspensión especial, etc.



Pensar en su necesidad puntual le permitirá disfrutar aún más de un diseño o un color, que si bien lo pueden hacer feliz en primera instancia, pueden ir en contravía del uso que usted le de a su camioneta.

Necesidades empresariales

Hay otros segmento esencial para aquellos que invierten su capital en un vehículo: el de los empresarios. Colombia es un país de microempresarios y emprendedores, pues según datos del DANE, en nuestro país existen aproximadamente más de 1’600.000 empresas, en donde las Mipymes suman la gran mayoría de este número.



Los empresarios colombianos tienen diferentes necesidades de acuerdo a su perfil del negocio, pero en términos generales, muchos necesitan adquirir vehículos que mezclen el costo con la eficiencia.



Siempre se van a inclinar por un vehículo que le entregue la máxima capacidad de trabajo, que proporcione bajos costos en materia de mantenimiento, disponibilidad de repuestos y eficiencia en consumo de combustible.



Incluso así sean compradas por interés familiar, las camionetas terminan siendo utilizadas para el negocio. Recuerde que es muy importante que antes de comprar su camioneta soñada, debe conducirla, ojalá en compañía de su familia o de sus acompañantes usuales, pues le permitirá sacar conclusiones en consenso.