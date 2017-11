¿Qué beneficios tiene comprar vehículo en línea?

Sea nuevo o usado, hay dos preguntas recurrentes de los colombianos a la hora de soñar con acceder a tener su vehículo propio: “¿cuánto me prestarían para el carro que quiero?”, así como el muy tradicional “¿en cuánto me quedaría la cuota?”.



Estos interrogantes anteriormente se despejaban exclusivamente yendo a un banco y haciendo los trámites de consulta crediticia tradicionales, lo cual podría representar tiempo invaluable. El mundo ha cambiado, es cada vez más ágil, se mueve por medio de los canales virtuales y la compra de vehículos no es ajena a esta tendencia.

Superando la barrera del tiempo y el espacio

Una Feria Virtual Vehicular plantea una gran solución a las dos variantes más engorrosas cuando de comprar un carro se habla, la espera de la aprobación financiera para hacer la compra y los desplazamientos de una persona para radicar papeles en pro del crédito.



Basadas en tres pilares fundamentales (el buen servicio, la comodidad desde casa y que el tiempo vale oro), las Ferias Virtuales Vehiculares son espacios digitales diseñados exclusivamente para adquirir vehículo. Estas se despliegan en una página web donde se le explica al visitante diferentes posibilidades de crédito (por ejemplo, si quiere una financiación con o sin prenda sobre el carro), beneficios exclusivos y alianzas a su elección, donde el cliente deja sus datos y lo contactan para brindarle asesoría inmediata, solicitando así su estudio crediticio para un vehículo desde internet.



Este tipo de espacios han tomado mucha fuerza en Colombia durante los años recientes, en gran medida, para suplir el flujo de caja que impacta al sector automotor en los años que no se celebra el Salón del Automóvil. Cabe recordar que este evento se hace cada dos años en Bogotá y representa los números más altos de ventas.



Por esto, en los años que no hay Salón, como lo es 2017, las Ferias Virtuales son gran opción para comprar carro.



“Muchos de los usuarios de estos nuevos canales ya han visto el carro, tienen claro cuál es el que quieren y desean saber cuánto se les puede prestar, en cuánto quedaría la cuota”, aseguran voceros de Davivienda.



Precisamente las entidades financieras cada vez son más conscientes que el usuario demanda estos espacios virtuales por el dinamismo que representan.



En el caso de Davivienda, la entidad monta la que ellos llaman una “Fábrica de Crédito”, reforzando su personal tradicional con cuarenta personas dedicadas exclusivamente a atender su Feria Vehicular. Bajo este modelo tienen una promesa de contacto promedio de entre 5 y 10 minutos, esto desde el momento que el visitante virtual haya ingresado sus datos así como su interés puntual de vehículo.



Este contacto incluye una asesoría comercial vía chat o llamada, durante la cual puede resultar una pre aprobación crediticia, siguiendo así a un proceso que debe hacerse en máximo un día para la definición final del crédito, el cual le permitirá incluso, y si su historial crediticio lo permite, hacerse a la financiación de hasta un 100 por ciento del vehículo, haciendo así ágil un trámite que físicamente puede tomar varios días.

Posibilidades para todos

Este tipo de estrategias financieras no se limitan a competir solo con una tasa de interés, sino que se traducen en posibilidades de acceso real, incluyendo a su vez diferentes alianzas exclusivas.



Los convenios que se encuentran en estas Ferias incluyen asesorías para peritar el vehículo, lo cual le deja saber si lo qué va a comprar es de buena calidad o no, acompañado por un certificado mecánico de una entidad autorizada.



Uno de los ámbitos más interesantes de estos espacios digitales es que despliegan la posibilidad de obtener seguros exclusivos de diferentes tipos, los cuales no solo incluyen el tradicional de vehículo, pues también presentan alianzas que cubren garantías mecánicas especiales (este aplica para autopartes no cubiertas) y hasta un seguro de desempleo que puede pagar los valores de la cuota mientras la persona encuentra trabajo.



Por ejemplo, en estas ferias se despliega un carrusel de concesionarios, mostrando qué beneficios tiene cada uno si se compra el vehículo en alianza de estos.



Vale mencionar que el mercado vehicular virtual va más allá de los carros particulares, estas plataformas que brindan diversas facilidades crediticias permiten incluso el acceder a camiones, volquetas o tractomulas. Así es, estos espacios no son exclusivos para compradores particulares, también permiten pre aprobaciones y cotizaciones para empresas.