Panorama de la oferta académica para abogados empresariales

Dirigir una empresa implica mucho más que montar el negocio y recaudar dinero. Implica asumir obligaciones jurídicas, económicas y sociales que pueden poner en jaque a cualquier empresa que obre por acción u omisión sobre un tema en particular. Cuando se trata de la legislación vigente, no vale no estar enterado ya que la propia vigencia de la norma significa obligación de cumplimiento para todos los afectados.

En este punto muchos empresarios pueden cometer el error de pasar por alto una obligación legal y, por causa de ello, tener que pagar multas exorbitantes que pueden amenazar cualquier balanza comercial.

Es ahí donde entra en juego el rol del abogado empresarial, que tendrá la tarea de garantizar que la operación de la empresa se desarrolle normalmente dentro del marco legal vigente, generando alertas sobre posibles riesgos en los que la compañía puede llegar a caer. Y esto incluye el material público de la compañía, la manera cómo se comunica con sus clientes, la promesa de producto que ofrece, la calidad del servicio, hasta la relación de la compañía con la comunidad en que se inserta, pasando por las obligaciones contractuales que la empresa asume con sus proveedores, clientes y empleados, las condiciones laborales a que los somete, etcétera. Su responsabilidad es asegurar que la compañía no infrinja ninguna de las normas específicas que le atañen de manera directa o indirecta.

Es por ello que para cubrir este puesto no basta con contratar a un abogado. Es necesario encontrar el profesional que acredite estudios de posgrado que le hayan otorgado los conocimientos específicos en la materia, lo hayan entrenado para identificar situaciones que puedan convertirse en un problema a futuro, lo capaciten con casos prácticos de otras compañías y conozca las sanciones y consecuencias que los empresarios hubieran debido asumir.

La legislación va cambiando constantemente y también lo hace la necesidad de capacitación de estos profesionales. Por eso, aquellos abogados empresariales que deseen actualizar sus saberes en la materia y las compañías que quieran incentivar a sus abogados a formarse profesionalmente como especialistas laborales, deben estar atentos a la variada oferta académica vigente. Desde cursos y diplomados hasta especializaciones y maestrías: todo es posible para quienes desean dar un paso adelante en su carrera profesional.

Para encontrar el posgrado ideal, es recomendable consultar un comparador de oferta en línea que facilite la identificación del curso deseado. Los mismos filtran las opciones por área de conocimiento, modalidad, fecha de inicio y modalidad de cursada, entre otras variables, que lo guiarán hasta el curso perfecto para cada abogado.