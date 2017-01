Beneficios de invertir y radicarse en Estados Unidos

Cuando los límites parecen lejanos, surgen nuevos desafíos y el mundo abre nuevas puertas, en ese instante nos damos cuenta que nuestros estándares de vida son más altos que los de generaciones anteriores. Es por esta razón que invertir en el lugar correcto y de la mano de un negocio rentable es una verdadera oportunidad.

Actualmente, existen varias propuestas de inversión en mercados internacionales, y aun siendo conscientes que todos los negocios están sujetos a fluctuaciones de mercado, la propuesta que ofrece American Growing Business ha logrado trascender fronteras en el negocio logístico terrestre en Estados Unidos. Para hacer una breve introducción, es válido destacar ciertos aspectos relevantes: el 90 por ciento de la mercadería que se distribuye en EEUU es vía terrestre, ya que no posee grandes conexiones fluviales; un estimado de 170.000 camiones que llevan mercadería viajan diariamente en el territorio estadounidense; la proyección de crecimiento del rubro es constante, y la ganancia estimada ronda entre los 25 a 30 por ciento anuales. Esta es sin dudas, la mejor opción para los inversores interesados en un negocio de alta rentabilidad y bajo riesgo.

¿QUÉ OTROS FACTORES HACEN A ESTA PROPUESTA ATRACTIVA?

Tener una flota propia de camiones con American Growing Business, le propone una mejor calidad de vida para usted y su familia, a través del know how y la trayectoria de la empresa. Ser dueño de una flota no significa comprar camiones, sino un boleto sin retorno a una vida llena de oportunidades inigualables, empezando por la posibilidad real de obtener la visa E2 para inversores, permitiéndole insertarse en una sociedad vanguardista, moderna, con instituciones sólidas y respetadas, un buen comienzo para desarrollar planes que lo llenen de satisfacción y ganas de seguir progresando.

Por otro lado, Estados Unidos presenta un nuevo escenario económico con la llegada reciente de Donald Trump a la casa blanca. Entre los sectores que se verán favorecidos durante los próximos cuatro años, se encuentra la industria de la logística terrestre.

Es por eso que con el foco puesto en el continente norte, el equipo profesional de American Growing Business, se prepara para ser partícipe de las buenas noticias y disfrutar de los beneficios que resultarán de esta presidencia: Inversiones en infraestructuras, desarrollo de la industria interna y estimulación de las empresas locales, fortalecimiento del dólar, recorte de impuestos y revisión de los tratados comerciales son algunas de las políticas republicanas que apuestan por el crecimiento de nuestro sector.

Actualmente, 132 de las 500 principales empresas del mundo están basadas en los Estados Unidos. Algunas de las principales industrias del país son la petrolera, automotriz, acero, maquinaria de construcción, aeroespacial, maquinaria agrícola, telecomunicaciones, químicos, electrónica, alimenticia, bienes de consumo, madera y minería. Siendo indispensable, para todas, contar con logística terrestre moderna y segura.

Desde American Growing Business le ofrecemos más que un negocio, un estilo de vida en Estados Unidos. Si está buscando un cambio, este es el camino para lograrlo.

