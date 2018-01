Powerball de EE. UU. alcanza los US$550 millones rompiendo récord

En el camino a acumular $550 millones de dólares, el Powerball de Estados Unidos, le entregó a Natalia Rodríguez, una paisa de 50 años que reside en Bogotá, el tercer premio de la lotería por $50.000 dólares el pasado 2 de diciembre con un boleto que compró a través del portal theLotter.com , un sitio web que ofrece el servicio de mensajería para adquirir en Estados Unidos tiquetes oficiales del Mega Millones y el Powerball, que esta semana ofrecen juntos un acumulado de $968 millones de dólares, una suma equivalente a 12 veces la fortuna de Falcao.

Natalia se mostró sorprendida y triste a la vez, pues acertó a cinco de los seis números que se requerían para ganar el premio que se sorteaba por $190 millones de dólares ($570 mil millones de pesos), lo que quiere decir, que estuvo a un solo número de haberse ganado una fortuna igual a la de Shakira.

“Esta es la primera vez que un colombiano se gana un premio de esta categoría en nuestro portal”, informa Eduardo Guillén, representante de theLotter.com para el mercado hispano, y agrega, “los usuarios colombianos en nuestro sitio web han roto el récord de ventas en Latinoamérica, así que ya era hora de que alguien en Colombia se llevara un gran premio, sin olvidar que aún existe la posibilidad de que alguno de nuestros usuarios se lleve uno de los multimillonarios premios que se sortean en Estados Unidos esta semana” concluye.

¿Qué ocurre cuando alguien gana?

Cuando una persona gana la lotería, la empresa se pone en contacto con el usuario a través de correo electrónico y una llamada telefónica en la que se acuerda la entrega del boleto oficial en el país y estado donde se haya comprado el tiquete. theLotter.com corre con todos los gastos pagos para que el usuario viaje a reclamar el recibo de papel, y además, le asigna un abogado, también pago por la empresa, quien lo asesora en los trámites para cobrar el premio monetario en las instalaciones de la lotería oficial.



Hay que tener en cuenta que si el usuario requiere de una visa para viajar al país donde el boleto ha sido comprado, las loterías oficiales esperan hasta un año para que el ganador reclame el premio; es así como hace dos años cuando un iraquí que vivía en Bagdad ganó el acumulado de la lotería Oregon Megabucks en Estados Unidos, el premio estuvo vacante durante tres meses hasta que el usuario obtuvo la visa y viajó para recibir de las manos de un abogado de theLotter el tiquete ganador.





La noticia de un iraquí presentándose a reclamar un premio mayor de la lotería, fue reportado por reconocidos medios en Estados Unidos incluidos NBC , CNN y el canal de noticias Fox , donde se menciona a theLotter, un portal que muchos llaman el “Fedex de las loterías”.



Cabe aclarar que en caso de que el usuario definitivamente no pueda viajar, theLotter reclama el dinero y lo transfiere a la cuenta bancaria del usuario, después de comprobar minuciosamente la identidad del ganador.

Cuidado con el fraude

Existen cientos, si no miles de campañas fraudulentas en internet en las que se le hace creer a las personas que se han ganado la lotería con el fin de robar sus datos o pedir dinero para poder cobrar el premio mayor.



theLotter.com insiste en aclarar que si usted no ha comprado un boleto de lotería en el sitio web, no existe ninguna posibilidad de que haya ganado. Por ello pide hacer caso omiso a mensajes o llamadas de gente inescrupulosa que se hace pasar por representantes de la empresa para engañar a personas incautas.



Cuando un agente de servicio al cliente llama para anunciar un premio, le brindará al usuario datos personales y del tiquete que sólo el cliente puede conocer.

¿Cómo funciona el servicio?

“En lugar de pedirle a un familiar o amigo residente en EEUU que le compre un boleto para las loterías más grandes del mundo con el riesgo que conlleva confiar en que ese allegado le entregue el premio si resulta ganador, theLotter cobra una comisión por el servicio y le asegura la entrega del tiquete oficial”, afirma Eduardo Guillén. “Para encargar a uno de nuestros representantes la compra de un boleto, el usuario debe ingresar al sitio web, elegir la lotería de la cual desea adquirir un tiquete, escoger sus números y en un tiempo menor a 24 horas el recibo de lotería es escaneado y enviado digitalmente al comprador para que éste lo vea en la pantalla de su ordenador o teléfono sin salir de casa”, explica Eduardo.



Representantes de theLotter.com aclaran que el portal de internet no realiza sorteos propios ni paga premios de su bolsillo, por lo que no puede ser catalogado como un sitio web de apuestas. Su trabajo consiste únicamente en prestar servicio de mensajería para compra de boletos oficiales de lotería. Es así como hace apenas unas semanas una jubilada panameña de 60 años se ganó el primer premio de la lotería de La Florida por $30 millones de dólares sin haber pisado nunca Estados Unidos, una historia que causó conmoción en medios norteamericanos sorprendidos por el hecho de que una extranjera que nunca había visitado el país se llevara el millonario botín.

Conozca a la panameña que ganó sin haber pisado Estados Unidos

¿Es éste servicio de mensajería legal?

Hay que tener en cuenta que las leyes americanas no prohiben que un extranjero se gane la lotería. Cuando hay un ganador, el boleto no se le envía al usuario, sino que éste debe viajar a donde se encuentra el tiquete de papel.

Adicionalmente el servicio de mensajería de theLotter.com está certificado por la lotería oficial de Oregon en Estados Unidos.

¿Qué garantía existe de que los boletos ganadores se entreguen a los usuarios?

Por polític#as de la empresa, theLotter.com nunca revela los rostros de los ganadores. Es por ello que los usuarios se muestran siempre ocultos por una máscara. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las loterías americanas sí publican el nombre y la foto del ganador, así que no siempre las personas pueden conservar su anonimato.



La única excepción a esta regla se dio hace dos años cuando el iraquí se ganó a través de theLotter.com un premio por $6.4 millones de dólares. En este evento, las autoridades oficiales de la lotería concedieron al ganador la posibilidad de no publicar su nombre, pues sabían que de saberse esta información en Iraq, la vida del sujeto y su familia corrían peligro. Un pedido que seguramente aceptarían si se tratara de un colombiano.



La garantía que tienen los usuarios de que theLotter en efecto entrega los boletos oficiales, es su enorme portafolio de ganadores , además, de una gran cantidad de noticias publicadas por medios reconocidos en todo el mundo como el New York Times , donde se habla del servicio de este portal que lleva más de 16 años operando.

Formas de Pago

theLotter.com ofrece en Colombia alternativas de pago reconocidas incluyendo tarjetas VISA, Master Card y Diners Club, además, de la opción de pago a través de Efecty (con un código de pago de Mercado Libre), para personas que no cuentan con tarjeta de crédito.

Impuestos sobre los premios

Los impuestos sobre los premios de lotería en Estados Unidos se pueden reducir notablemente si el ganador decide no reclamar el premio en un solo pago, sino dividirlo en millonarios pagos anuales. Por ejemplo, con un premio de $550 millones de dólares la suma neta a reclamar sería aproximadamente de US$348 millones, pero si la persona decide dividirlo en 30 pagos anuales de US$13 millones (es decir, que le llevaría 30 años reclamar la totalidad del premio), al final se llevaría un total de US$390 millones, US$42 millones más que si reclamara el premio en un solo pago.

