Para que la falta de músculo no lo detenga, adopte una buena nutrición

Los desórdenes en la alimentación, no tener una dieta balanceada y otros factores sumados al paso de los años, pueden causar algunas alteraciones que pueden afectar, entre otros, el sistema muscular, el cual permite mantenerse vital y con fuerza. La expresión para la pérdida de masa muscular de manera patológica y que compromete acciones de la vida cotidiana de la persona es llamada Sarcopenia.



Un artículo de la Universidad de Wisconsin menciona que varios estudios en sociedades occidentales demostraron aumentos de peso promedio entre los adultos, durante el período comprendido entre mediados de noviembre y de enero, que fueron de aproximadamente 0,5 kilogramos, meses en los que generalmente no se tiene una alimentación balanceada, comparada con el resto del año.



Aclara además el estudio que el rango en los cambios de peso individuales fue notorio en muchos de los casos, y que las personas que ya tenían sobrepeso y son obesos tendieron a ganar más kilos que aquellos que contaban para ese momento con un peso más bajo o saludable.



Ante este panorama, el nutricionista Gustavo Díaz dice que para no afectar el bienestar del sistema muscular por causa de una alimentación no adecuada, es necesario iniciar un cambio de hábitos en el que se recomienda una reducción en las porciones de alimentos, teniendo en cuenta que las proteínas deben ser las protagonistas en cada plato y acompañar siempre la vida con algo de ejercicio.

Tenga en cuenta

Para Díaz, no existe problema si se consumen proteínas de origen animal o vegetal. Lo importante, es que se consuma una ración de alguno de estos en las tres comidas, acompañada de carbohidratos, vitaminas y minerales, para así promover la fortaleza en los músculos y del resto del cuerpo.



Concretamente, el nutricionista recomienda ingerir durante el desayuno una bebida con leche, de acuerdo con sus gustos y necesidades, una tajada de pan, preferiblemente integral, una fruta de su elección y una porción de queso, de jamón o de huevo.



Si usted es de los que toma onces, el especialista aconseja nuevamente comer entonces un carbohidrato, una proteína y una fruta, todo en mínimas cantidades.

Ya para el almuerzo, lo primero que Díaz resalta es que el plato se debería dividir en dos partes imaginarias: una de esas mitades que contenga solo verduras o frutas, de acuerdo con sus preferencias. La otra mitad, debe partirse nuevamente en dos: una de ellas debe tener arroz o papa y la otra un pedazo de cualquier tipo de carne.



Para las onces de la tarde, pide el nutricionista repetir algo similar a las de la mañana y, para la cena, dice que esta debe contener los mismos alimentos que el almuerzo, sin embargo, resalta que la ración debe ser menor, por lo que pide servir todo en un plato más pequeño para que sirva de referencia.



Como recomendación general, dice que para fortalecer los músculos es bueno comer entre 10 o 20 minutos después de hacer ejercicio, ya que es en este momento cuando la proteína y los demás nutrientes trabajan mejor para reparar inmediatamente este tejido, y regenerarlo a mediano y largo plazo.



Asimismo, destaca la importancia de tomar ocho vasos de líquido al día o el equivalente a dos litros, especialmente de agua o de jugos naturales sin azúcar, así como reposar un buen tiempo después de cada rutina deportiva para que el músculo no se sobre cargue y pueda generar lesiones complejas y dolorosas.

Un buen aliado

El especialista en nutrición es claro al decir que todas las personas, especialmente con el paso de los años, dejan de consumir algunos alimentos necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo, por lo que es importante en ocasiones tomar algunos complementos nutricionales para suplir esas deficiencias.



Este es el caso de Ensure® Advance, un alimento que ayuda a mantener y recuperar la fuerza y masa muscular, ya que contiene proteína, 29 vitaminas y minerales y HMB, un nutriente que ayuda a recuperar y mantener la masa muscular que se pierde naturalmente con el paso de los años.



Este producto es adecuado para los adultos mayores que presentan pérdida de masa muscular, de fuerza y de funcionalidad, o que presentan malnutrición, ya que aporta la mayoría de nutrientes necesarios para mantenerse fuerte y mantenerse bien.ENSURE ® ADVANCE Alimento líquido, completo y balanceado con HMB, proteína y vitamina D. Registro Sanitario: RSiA16I178915. Producto diseñado para las necesidades nutricionales de la población adulta. Este producto no reemplaza una alimentación adecuada. El ejercicio y una dieta balanceada contribuyen a una vida más saludable