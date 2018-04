Revise y adecúe su 4x4 para la próxima aventura

Si usted es de los que lleva su 4x4 a la finca, le mete peso, lo pone a remolcar la lancha y lo transita por agua, lodo, polvo y rocas, es mejor que anote las siguientes recomendaciones, pues esos agentes externos hacen que ciertos componentes se desgasten más de lo normal comparados con los de otros vehículos.



Por esta razón, es aconsejable revisar el vehículo antes y después de cada aventura por la trocha, así evitará varadas o accidentes relacionados con desperfectos mecánicos.

Filtros: el polvo en exceso va tapando, sobre todo, el filtro de aire y por ello, es recomendable cambiarlo con mayor periodicidad de lo que recomienda el manual del fabricante. No olvide revisar el filtro de combustible y el de aceite que se reemplaza cuando se cambia el lubricante, en promedio cada tres meses o 5.000 kilómetros.



Batería: el agua y el barro a veces alcanzan a llegar a la batería, y por esa razón, se puede presentar corrosión en los cables o en los bornes. Así que, lo ideal, es revisar con regularidad que estos componentes estén libres de herrumbre y sulfato.



Cadena de repartición: si se daña este componente y el carro sigue andando, así sea durante unos minutos, puede acarrearle daños graves al motor, por ello es necesario que la esté revisando con frecuencia, sobre todo después de los 12.000 kilómetros.



Correas: las del ventilador, el distribuidor y demás, están expuestas a agua, barro y pequeñas piedras. Revise que no estén deshilachadas o presenten desgastes prematuros.



Amortiguadores: a estas piezas se les recarga el trabajo más de la cuenta en un todoterreno. Verifique, por debajo del carro, que los cilindros no tengan humedad de aceite y que en los extremos no falten cauchos, soportes, topes, bujes o tuercas.



Dirección: tanto la caja de la dirección como los terminales deben estar siempre en perfecto estado de engrase y lubricación. Recuerde que el barro y el agua son enemigos de la grasa, así que hay que mandar revisar estos componentes, sobre todo después de viajes ‘off-road’ exigentes.



Embrague: los conocedores de la conducción todoterreno recomiendan no pisar el ‘clutch’ cuando se está pasando un río o un barrizal, pues el agua y el lodo podrían entrar entre el disco del embrague y la prensa, y eso daña tales componentes. Por ello, si va a vadear (pasar por agua profunda), es mejor hacerlo en primera marcha y con la doble tracción activada para que no haya necesidad de meter cambios en la mitad del recorrido.



Luces: estar expuestas al barro y al agua hace que las lámparas se puedan llenar de humedad si hay alguna fisura. Por ello, revise que no haya material extraño dentro de los faros.



Accesorios: si usa ‘winch’ o cabestrante (el pequeño motor con una guaya sobre el bómper delantero), revise su buen funcionamiento, así como el de los remolques y los puntos de unión con el vehículo.



Llantas: adicional a revisar la presión con frecuencia, es bueno mirar el labrado de los cauchos, pues cuando se anda sobre rocas, en destapado o en gravilla, a menudo se presentan desgastes prematuros. Una buena costumbre en el cuidado de los neumáticos, es revisar las llantas delanteras para verificar si presentan un desgaste normal. Esto es un indicativo de una correcta alineación del vehículo.



Utilizar llantas que tengan un buen desempeño dentro de la carretera, buen nivel de frenado, buen nivel de desalojo de agua, y adherencia en seco y mojado, es lo más recomendable. Para esto, Continental Tire cuenta con una llanta Premium que proporciona un excelente nivel de tracción ‘off-road’, además, de un óptimo desempeño en caminos difíciles, piedras y lodo.



Su alta resistencia a cortes y desgarres, permite una mayor durabilidad y un menor desgaste regular de la banda de rodamiento. Este diseño, llamado Terrain Contact AT-50, no solo aporta un mejor rendimiento kilométrico comparado con el resto del mercado, sino que esta es la única llanta que gracias a sus características permite tener un manejo más suave, confortable y silencioso.



Así que si usted ya tiene una 4x4 o está pensando en adquirirla, tenga en cuenta que para tener una larga vida de adrenalina y experiencias extremas, es necesario dedicarle tiempo a cada uno de los detalles mencionados anteriormente.