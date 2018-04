Los reyes de la trocha

Probablemente, la prueba más exigente para cualquier vehículo 4x4 trochero del mundo es la famosa ‘Rubicon Trail’, una ruta de 19 kilómetros de extensión que fue creada por el aventurero Mark Smith en el año 1953 en la Sierra Nevada de California, EE. UU., donde siempre se destacaron los camperos Willys; incluso, de ahí salió el nombre del actual modelo de Jeep más especializado en este tipo de terreno: el Rubicon, que presenta versiones de dos y cuatro puertas.

Pero además de la ruta Rubicon, en Colombia no hay que ir muy lejos para encontrar nuestras propias trochas, todavía de exigencia más variada que el mismo Rubicon, pues aquí se enfrenta a lodo, quebradas, destapado, pasto, monte y piedras. ¿O quién no ha experimentado ir por las sabanas de los Llanos Orientales en plena estación lluviosa para saber lo que es sacarle a relucir las mejores características a un vehículo todoterreno?



En este segmento del mercado no solo brilla el mencionado Jeep, sino que a la vez se destacan recién llegados como el Suzuki Jimny; el Mahindra Scorpio, proveniente de la India; el ya probado y difundido Montero Mitsubishi; y modelos de Toyota, como el Land Cruiser, el FJ Cruiser y el Prado, además de modelos ‘premium’ como el Land Rover Discovery y el Range Rover en sus diferentes versiones.



Claro, en los clubes 4x4 se encuentran modelos anteriores que han sido reformados y reforzados con todo tipo de accesorios para hacerlos aptos para los caminos más intransitables. Pero estos son algunos de los más representativos del mercado y que se consiguen hoy en las vitrinas.

Jeep Wrangler

Con precios que oscilan entre 127 millones y 200 millones de pesos, los usuarios tienen en este vehículo al trochero por excelencia, que hace honor a su estirpe proveniente de la Segunda Guerra Mundial y que se expandió en la zona cafetera colombiana hasta nuestros días. Incorpora un motor V6 de 3,6 litros con 285 caballos de potencia y una autonomía que le permiten recorrer 629 kilómetros entre tanqueadas.



Incluye airbags para conductor y pasajeros, asistencia de arranque en pendiente y control de descenso en montaña, control de estabilidad, frenos ABS y detalles de lujo, como luces en el piso y los portavasos, y espejo retrovisor con atenuación automática.

Suzuki Jimny

Lo liviano de este vehículo, el trochero más pequeño del mercado colombiano, lo convierte en una opción distinta para el uso diario en ciudad y para los terrenos difíciles, que logra con un pequeño motor de 1,3 litros de 81 caballos de potencia que da un rendimiento en consumo de combustible de 52 kpg.



En el aspecto de seguridad, ofrece dos airbags delanteros y frenos ABS con distribución electrónica de frenado (EBD). La opción de 4x4 se puede activar y desactivar con solo presionar un botón. Cuesta 57 millones de pesos.

Mahindra Scorpio

El vasto y variado terreno de la India fue el laboratorio de pruebas perfecto para que este vehículo llegara a Colombia con todas las credenciales de un verdadero 4x4. Presenta un motor diésel de 2,2 litros que entrega 120 caballos de potencia, más una transmisión manual de 5 velocidades.



El confort a bordo es sobresaliente, desde la dirección hidráulica que lo hace suave de manejar, hasta el aire acondicionado y un radio con amplia conectividad para dispositivos externos. Viene equipado con dos airbags delanteros, frenos de disco adelante con ABS. Cuesta 83 millones de pesos.

Mitsubishi Montero Sport

Ensamblado en la planta de Tailandia, este 4x4 viene con todo el confort de una camioneta SUV de 3 filas de asientos. La versión ‘full’ incluye un motor de 2,5 litros turbodiésel de 178 caballos de potencia que se aprovechan al máximo gracias a una transmisión de 8 velocidades con opción de manejo secuencial y levas en el timón, para mayor comodidad.



El refinamiento de sus líneas mejora el coeficiente aerodinámico, lo cual lo hace más económico en carretera, antes de llegar a la trocha, donde se desempeña con suficiencia y con la comodidad de conducirlo ‘con un dedo’. El precio es de 185 millones de pesos.

Toyota Land Cruiser 76

Fiel a su estirpe y la legendaria huella que dejó la serie 40, este robusto todoterreno es uno de los más rudos en condiciones difíciles pero con una conducción mucho más suave que sus antecesores. Exhibe un motor V6 de 4 litros con 231 caballos de potencia y transmisión mecánica de 5 velocidades.



Las relaciones de su poderío 4x4 se ajustan al tipo de terreno, como H2 para la carretera, H4 para piso mojado o resbaladizo, y L4 para las superficies más difíciles de roca, arena, barro o agua. Tiene frenos de disco ventilados adelante y sólidos atrás, con ABS. Cuesta 208 millones de pesos.

Range Rover Sport S V6

Este es un vehículo de ‘ligas mayores’ y el británico más trochero y a su vez elegante, que tiene la versatilidad de meterse por la selva, el desierto, los charcos, el lodo y la roca, e ir a 260 kph en la carretera sin inmutarse, gracias a sus muy desarrolladas suspensiones neumáticas, un motor de gasolina V6 de 3 litros de 258 caballos y transmisión automática de 8 velocidades.



El entretenimiento y confort a bordo van desde música de gran fidelidad y potencia, hasta silletería en cuero con sillas ajustables, aire acondicionado independiente, pantalla de contacto de 10,2 pulgadas y cámara de reversa. Cuesta 300 millones de pesos.