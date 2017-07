Las cuatro claves de un vehículo moderno

Actualmente los vehículos no son siquiera comparables a tecnologías y sistemas de seguridad de modelos de una década atrás. Muchas veces a la hora de escoger uno, en un mercado tan amplio como el que afortunadamente se cuenta en Colombia, puede caerse en el error de guiarse solamente por lo básico y lo meramente visible (aunque ojo, esto también importa), perdiendo así la oportunidad de hacer una inversión de peso.



Con una carrocería en acero de alta resistencia y diseñado para cumplir con los criterios más exigentes en seguridad, vamos a tomar el All New Rio 2018 como un ejemplo de lo que se debe buscar.



Este carro llega al mercado colombiano con un moderno aspecto interior y exterior, sin dejar de lado su imagen vanguardista.

Es un buen ejemplo porque por segundo año consecutivo el fabricante surcoreano KIA se ubicó en el top de calidad mundial del mercado automotorz (J.D Power Ranking 2016 - 2017).



1. Carrocería de alta resistencia



Zonas de refuerzo estructural: busque un carro que le de estabilidad y seguridad ante cualquier golpe. En el nuevo All Rio las ocho zonas de refuerzo estructural absorben la energía del impacto a través de sus puntos de deformación programada, permitiendo máxima protección ante una colisión frontal, lateral o posterior.



2. Ligereza sin sacrificar la alta resistencia



El Kia All New Rio brinda un comportamiento fuerte y liviano que se asemeja a una jaula de seguridad rígida, impidiendo que cualquier objeto peligroso llegue hasta los ocupantes. Exactamente ese es el efecto que usted debe encontrar en un carro moderno: que no sacrifique rendimiento ni desempeño por intentar reducir su peso.



Exactamente el All New Rio incrementó de 63 metros de adhesivos estructurales, 30 por ciento más comparado con la versión preliminar permitiendo mayor rigidez.

3. Características de diseño



El exterior es importante, pero busque opciones, no se quede solamente con pocas opciones de colores, por ejemplo.



Con una imagen más robusta de mayor volumetría que resalta su estilo europeo y con una variedad en 8 colores disponibles (negro, gris, plata, blanco, rojo, azul, azul claro y verde), la nueva versión del Rio cuenta con un diseño frontal agresivamente deportivo con rejillas funcionales que mejoran la aerodinámica del vehículo.



Fíjese en el diseño frontal: hay elementos que le dan un nuevo nivel a esta nueva generación de vehículos.



- Faros delanteros con luces de conducción diurna LED (DRL), de proyección bi-funcional o con reflector multi-foco.



- Faros antiniebla de proyección con rejillas funcionales que mejora la aerodinámica del vehículo.



Diseño lateral:



- Espejos laterales con luces direccionales, abatimiento eléctrico y desempañador.



- Manijas y espejos color de la carrocería y bocel cromado.



Estos elementos hicieron al Kia All New Rio 2018 ganador del Premio Red Dot Awards (Abril 2017) por su diseño innovador, el cuenta con llamativas características de seguridad y confort. Esto, en este caso, le permite al constructor dar una garantía de 7 años, exclusiva en el mercado.



4. Equipamiento interior y seguridad



Sistema ISOFIX que permite ajustar y asegurar la silla para niños dentro del vehículo, Keyleess Entry y bloqueo central, apoyacabezas y cinturones de 3 puntos en todas las plazas, timón con ajuste en altura y profundidad y amplitud de parabrisas trasero y pilar C, más pequeño para mejor visibilidad.



Estos son elementos vitales a la hora de encontrar un carro que se adapte a sus necesidades familiares, por esto tomamos de referencia el nuevo lanzamiento de Kia en el mercado, el cual fue pensado para tener un rol versátil: lujoso, apto para un perfil ejecutivo, pero a su vez familiar, sin sacrificar potencia en su motor 1.4 litros de alto rendimiento y que revoluciona el mercado de los motores actuales.