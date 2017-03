Glosario para vehículos

La tecnología avanza a pasos agigantados y con ella aparecen nuevos servicios y términos que engloban funcionalidades muy importantes. A veces, estos términos se incluyen en el día a día sin tener muy claro que significan o a qué se debe su nombre.



Esto pasa en todos los ámbitos, pero se hace muy evidente cuando de vehículos se trata. Por eso, a continuación se presentan algunos de estos términos, que aunque parezcan obvios, bajo ellos hay funcionalidades muy importantes para los vehículos.

ABS Anti-Lock Breaking System



Esta sigla, que para muchos significa Sistema de Freno Automático (por sus letras en inglés), en realidad se trata de una prestación muy importante que evita que las llantas se bloqueen durante una frenada fuerte, impidiendo que el auto derrape o se arrastre.



Este sistema fue inventado para los aviones en 1929 y adaptado para carros en 1936, por el fabricante de frenos Bosch, sin embargo, no fue hasta la década del 60 cuando se pudo utilizar. Esta tecnología es considerada una de las más seguras y aunque no todos los vehículos la tienen, una resolución del Ministerio de Transporte de Colombia ordenó que todos los vehículos nuevos que se vendan a partir de este año (2017), deben contar con ABS.



Asistente en pendiente o Hill Holder



Uno de los dolores de cabeza de un conductor en Bogotá es que haya un trancón en la subida de un puente o en una vía que esté en pendiente. Y esto sucede porque arrancar un carro mecánico en subida demanda práctica, de lo contrario el auto se pude rodar o apagar.



Para eso aparece el Asitente en Pendiente, una funcionalidad que detecta la inclinación del vehículo y activa los frenos para que el carro no se ruede. Este asistente aplica para vehículos automáticos y mecánicos.



Cilindraje



El término hace referencia a la potencia que puede tener un vehículo gracias a sus cilindros. Esta se mide en centímetros cúbicos o litros, dependiendo de la marca del vehículo y el país de procedencia. Usualmente, los carros tienen cuatro cilindros con un mínimo de 1000 centímetros cúbicos totales, la cilindrada puede llegar hasta los 5 litros, con lo cual sus motores son muy potentes.



Sin embargo, hay otros factores que influyen en que un auto tenga mayor potencia, aunque tenga poco cilindraje, estos factores son el turbo y los materiales con los que se arme un motor. Por ejemplo un Chevrolet Cruze 2017 tiene cuatro cilindros, 1.400 CC y una potencia de 153 caballos de fuerza.



Chevystar



Es un sistema exclusivo de los vehículos Chevrolet. Provee conectividad todos los días de la semana durante las 24 horas; con él, el piloto obtiene asesoría personalizada para encontrar direcciones, servicios y lugares de interés.



Adicionalmente, este servicio accede al vehículo desde una App que permite abrir las puertas y crear notificaciones personalizadas en caso de que el vehículo se mueva.



Control de crucero



Se trata de un registro que permite al vehículo mantenerse en una velocidad constante fijada por el conductor. Su uso tiene muchas ventajas, especialmente en el manejo en carretera. Por ejemplo, ayuda a que el conductor aumente su concentración en la vía, evitando que mire constantemente al velocímetro para controlar a qué velocidad va. También ayuda a evitar multas, pues el control se puede fijar en el límite permitido.



Su control es muy sencillo ya que se activa con la velocidad deseada por el piloto y se desactiva cuando este acciona el freno o quiere acelerar.



EBD (Electronic Break Distribution)



Se trata de un sistema electrónico que permite repartir la fuerza de frenado entre las ruedas delanteras y traseras, para producir una maniobra más segura y eficiente, al evitar que se recargue el frenado en una sola llanta.



Luces LED proyección diurna



Ante todo, hay que saber que se trata de un sistema de seguridad que permite que el vehículo se vea a la distancia. Estas luces complementan el faro que incluye los reflectores nocturnos y de dirección.



Las luces LED diurnas son obligatorias en Europa.



MyLink



Es el sistema de entretenimiento instalado en todos los vehículos Chevrolet. Cuenta con reproducción de música vía Bluetooth, pantalla táctil de alta resolución, sistema de manos libres y reconocimiento de voz, sincronización con el teléfono para marcar y ver la lista de contactos, conector USB y plug auxiliar.



Potencia



Es la velocidad con la que reacciona el torque (la fuerza que aplica el motor a la aceleración). Esto se ve traducido en la aceleración y fuerza que tiene un motor; por ejemplo un vehículo potente acelerará de 0 a 100 Kilómetros por hora en menor tiempo. En el caso del Chevrolet Cruze 1.4 turbo de 153 caballos de fuerza, el tiempo de aceleración es de 0 a 100 kilómetros por hora es de 8.5 segundos.