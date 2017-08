Historias de un nuevo comienzo

Uno de los principales interrogantes que han generado los procesos de posconflicto en el mundo es ¿Qué pasará con los actores de la lucha armada?



Aunque produce cierta reticencia y temor, la labor que hagamos como sociedad con aquellos que alguna vez hicieron parte de los grupos armados ilegales, servirá para responder a ese interrogante.



Y es que precisamente, la no repetición de la guerra o de cualquier forma de violencia debe ser uno de los objetivos fundamentales de este proceso en Colombia.



Es por eso que se viene haciendo un trabajo que aunque silencioso de cara a la agenda política del posconflicto, está transformando la vida de aquellos que han sido víctimas y victimarios en todo el país.



De la mano de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) se viene trabajando en dos frentes que se relacionan con la no repetición y prevención.

Acerca del primer aspecto, más de 20 mil excombatientes se han vinculado a una serie de procesos que hacen que hoy sean ciudadanos con un proyecto de vida productivo, lejos de cualquier ejercicio de violencia o ilegalidad.



Respecto a la prevención, con estrategias como ‘Mambrú NO va a la guerra’ se pretende prevenir el reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por parte de grupos armados o bandas criminales ligadas al narcotráfico o a la minería ilegal.



Este especial muestra cada una de esas historias que le están dando una nueva cara al país y que debería servir para que los colombianos nos involucremos con estos escenarios de reconciliación.