Emprendimiento, autonomía y bienestar con Isagenix Colombia

Para muchas empresas del sector industrial, Colombia se caracteriza por un capital humano de alto valor para cualquier idea de negocio. Esta fue una de las principales razones por las que la empresa multinivel Isagenix llegó al país a invertir.





Pese a las diferencias del mercado nacional e internacional, el modelo de negocio de Isagenix se acerca al colombiano promedio con la posibilidad de iniciar negocio independiente con una inversión baja en relación a lo que representa iniciar una empresa. Una de sus ventajas competitivas es que se emprende, mientras se aprende y se gana dinero, de manera que la gente mantiene la motivación para alcanzar el éxito.

A través de un modelo de negocio asequible, herramientas para aprender a emprender, y productos de marcada tendencia global respaldados por la ciencia, Isagenix Colombia es consciente de que aquellos que logren maximizar sus resultados por medio de su modelo de negocio, cultivan no solo consumidores sino Asociados Independientes.



Sus productos encajan en una tendencia que está creciendo a nivel mundial, y Colombia facilita la participación en ese mercado. En un estudio llevado a cabo en el 2016, Nielsen, la compañía líder global en información y medición, afirma que cada vez son más los consumidores que están dispuestos a cambiar algunos hábitos alimenticios motivados por el deseo de mantenerse saludable.



En Colombia, el 57% de las personas están dispuestas a pagar más por alimentos y bebidas que no contengan ciertos ingredientes, mientras el 60% sigue una dieta que los restringe o limita de ingredientes específicos.



“Ahora que cumplimos cuatro años de operación en Colombia las cifras hablan por sí mismas. La alimentación es un producto de consumo que no pierde su posición en la tabla de gastos de cualquier hogar, por eso buscamos que no sea un gasto, sino una inversión con rentabilidad física y financiera”, dice Tatiana Torres, Country Manager de Isagenix Colombia.

Transformando la vida de los colombianos

En el proceso de forjar el emprendimiento desde una línea de productos, que además son una tendencia, Isagenix Colombia ha observado que las personas no solo transforman sus hábitos en cuanto a cuidado personal, sino que transforman su mentalidad, capacidades, posibilidades, y sus acciones y decisiones.



El emprendimiento se caracteriza por ser un vehículo para el Desarrollo Personal, a través del cual la persona descubre su propósito, define sus metas, se apalanca de herramientas sólidas y, en este caso, está respaldada por una empresa que tiene un producto de consumo masivo, acompañado de un plan de negocio asequible para una persona promedio, en el marco de la economía colombiana.





Su modelo de negocio es de fácil acceso para personas que desean emprender, pero no cuentan con la formación y el capital financiero para hacerlo. Los Asociados Independientes que entran a ser parte de este ‘estilo de vida’, tienen la posibilidad de generar espacios para hacerlo, porque cuentan con herramientas para maximizar sus actividades, y garantizarse a sí mismos un ingreso adicional, atractivo y con la posibilidad de incremento, semana a semana.



“El estilo de vida Isagenix comienza cuando empezamos a crear conciencia acerca de nuestra alimentación. De esta manera Isagenix expande su potencial y permite que la gente no solo gane dinero, sino que además tenga accesos a promociones e incentivos que les permite celebrar sus logros con la compañía”, afirma Torres.

Foto:

Confianza y credibilidad

Como en cualquier otra línea de negocio, el mercadeo multinivel es un sector bastante competido. Por ello, una de las principales características del modelo de negocio de Isagenix para ganar participación y reconocimiento en el mercado, es entregar productos de calidad y de respaldo.



Anualmente, Isagenix invierte más de 3 millones de dólares (USD) en investigación y desarrollo. La innovación es otro de sus objetivos estratégicos, ya que los productos no se desarrollan una vez, sino que permanecen en continuo desarrollo con el propósito de garantizar variedad, calidad y presentación, de esta manera responden a cada una de las necesidades que el mercado sugiere.



“En Isagenix vemos la nutrición como parte del camino y el bienestar como parte del destino. Por eso, la clave de nuestra experiencia es: ¡Cómelo, ámalo y compártelo!”, afirma Torres.



Para mayor información acerca de los productos y la oportunidad de emprendimiento en Isagenix Colombia ingrese aquí: www.isagenix.com