El sector de la construcción, uno de los más ejemplares del mundo

El sector de la construcción y la actividad edificadora en Colombia, alista desde ya su participación en ExpoCAMACOL, feria que desde hace más de 20 años se consolida como el escenario de mayor importancia de América Latina en materia de negocios, relacionamiento y actualización para los empresarios y profesionales de la industria de la construcción.



La edición número 23 de ExpoCAMACOL, demostrará el aporte y dinamismo que genera el sector de la construcción a la economía nacional, además de su contribución con la generación de ciudades de calidad en el país. Desde el miércoles 22 y hasta el sábado 25 de agosto, se contará con la participación de 400 empresas expositoras de 19 países incluyendo Colombia; se espera la asistencia de 60 mil visitantes durante los 4 días de feria, y se tiene una expectativa de negocios cercana a los USD250 millones.



Además de Alemania, país invitado para esta edición de ExpoCAMACOL por su liderazgo y desarrollo en temas de tecnología, sostenibilidad e innovación, se contará con la participación de empresarios de Estados Unidos, México, Perú, Chile, Brasil, Portugal, España, entre otros. Ellos, intercambiarán conocimiento y concretarán negocios con los empresarios colombianos. Por su parte, se contará con la participación de empresarios de todo el país, principalmente de Antioquia, Bogotá, Barranquilla, Cali y el Eje Cafetero.



“La participación de Alemania, como país invitado a ExpoCAMACOL, le permitirá a las empresas colombianas actualizarse y conocer las buenas prácticas de la industria constructora de este país y viceversa. La presencia de Alemania se evidenciará en la feria, mediante la participación de más de 10 empresas en la muestra comercial y en su participación en su componente académico”, comentó Clara Ferrer, directora de Ferias de Camacol Antioquia.

El evento ferial, que se realizará en Plaza Mayor Medellín, estará compuesto por 11 pabellones, que ocuparán 24 mil metros cuadrados de exhibición. En estos espacios se presentarán insumos, productos y servicios, ubicados de la siguiente manera:



• CAJA DE MADERA: Ingreso principal y registro de la feria, taquilla, y acreditación de visitantes.

• GRAN SALÓN: Pabellón internacional de la feria con oferta de acabados en general, materiales varios de construcción, piscinas, jacuzzis, ascensores y otros relacionados.

• HALL GRAN SALÓN: En este espacio se tendrán servicios de software y tecnología, además del complemento de materiales varios de construcción. Así mismo, el stand institucional de Camacol con todos los servicios que ofrece el gremio para sus afiliados en el país, y la Vitrina de la Innovación, un espacio destinado para que los expositores puedan presentar sus productos y servicios innovadores para la industria de la construcción.

Igualmente, servicios como cambio de moneda, oficinas de la organización, salones de conferencias y sala de prensa también estarán ubicados en esta zona.

• PLAZOLETA CENTRAL: Mobiliario urbano, sistemas industrializados de viviendas, cubiertas.

• PABELLÓN BLANCO: Oferta de ladrillos y productos de arcilla, prefabricados de concreto, formaletas y sistemas constructivos.

• PABELLÓN ROJO: Diseño, carpintería arquitectónica, mobiliario institucional, divisiones modulares, paisajismo.

• PABELLÓN AZUL: Acero, estructuras metálicas y perfilería, cerraduras, cubiertas y cielos, pinturas, construcción en seco.

• PABELLÓN VERDE: Productos ferreteros, iluminación y materiales eléctricos, tuberías y accesorios, impermeabilizantes y productos químicos, maquinaria liviana, materiales livianos.

• PABELLÓN DE SERVICIOS: Ubicado dentro del pabellón verde. Empresas con oferta de servicios para el sector en general, tales como diseños arquitectónicos, ingeniería eléctrica, consultoría ambiental, asesoría en protección contra incendio y seguridad humana, interventoría y otros.

• HALL DE EXPOSICIONES: Publicaciones especializadas del sector, periódicos y revistas.

• PABELLÓN AMARILLO: Acabados de construcción, carpintería metálica y de madera, cocinas y baños, electrodomésticos y gasodomésticos, pisos, enchapes y otros recubrimientos, griferías y vidrios.

• ZONA DESCUBIERTA: Equipos para construcción, maquinaria pesada, andamios y sistemas constructivos, casas prefabricadas, plazoleta de comidas.

El impacto de ExpoCAMACOL no solo se refleja en las oportunidades de negocios que se generan en la feria y durante el resto del año. También, se impacta la economía de la región y el país, como resultado del número de personas del exterior y de otras regiones del país que visitan Medellín durante el evento.



Esta feria cuenta con importantes aliados que sustentan las actividades y magnitud del evento. En primer lugar, la Alcaldía de Medellín, que se vincula de manera directa con la feria; ProColombia, aliado del Gremio para fomentar las exportaciones de las empresas nacionales; y la presencia de la Cámara de Comercio de Medellín, enfocada en la generación de negocios entre los empresarios colombianos.



El componente académico es uno de los atractivos más destacados de ExpoCAMACOL. La agenda de conferencistas iniciará el día de inauguración de la feria, el martes 21 de agosto, con el seminario internacional de apertura “Cambio Tecnológico y Productividad del sector de la Construcción”. El miércoles, jueves y viernes, desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. se realizarán otros eventos académicos, enmarcados en el Encuentro Técnico de la Construcción, el cual contará con la participación de más de 40 conferencistas.



De manera simultánea, los expositores tendrán la oportunidad de realizar más de 150 conferencias y demostraciones para lanzar sus productos o innovaciones desde las 11:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.



Para más información puede ingresar a http://www.expocamacol.com