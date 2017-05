Conozca las ventajas de contar con un motor ecológico

Atrás quedaron las épocas en las que un carro potente era un carro con un motor grande, de 2.0 litros o más.



Las nuevas tecnologías, una conciencia más ecológica y reducir considerablemente el consumo de los carros han hecho que los fabricantes de motores encuentren alternativas para hacer vehículos más eficientes y que consuman poca gasolina.



Al respecto de esta nueva tendencia, hablamos con Ricardo Andrés Osorio, Director del Centro de Entrenamiento de GM – General Motors Colombia.

¿Qué es un motor ecológico?

Este tipo de motores tienen una sigla que se llama EcoTec y son de origen alemán; son motores que por su desempeño o rendimiento, tienen características favorables para el medio ambiente.



Los motores convencionales consumen aire para producir energía. Esta combustión genera algunas emisiones contaminantes. Entre más grande sea el motor mayores emisiones tendrá, porque necesita más potencia y porque debe mover vehículos más grandes. A su vez, consume más combustible.



Un motor amigable con el medio ambiente es uno que pueda reunir las características de un motor potente, con un tamaño pequeño. Ese es el caso del Chevrolet Cruze, que aunque tiene solo 1.4 litros, cuenta con una potencia de 153 caballos de fuerza, algo que se encuentra solo en motores de 2.0 litros o más.



Esta tecnología está logrando que los motores sean cada vez más pequeños, pero con alto rendimiento. Eso hace que sean muy poco contaminantes y más eficientes con el combustible. Por eso, el EcoTec es un motor amigable con el medio ambiente.



¿Qué características tiene un motor para que sea considerado ecológico?

​

En el caso de Chevrolet, un motor ecológico es aquel cuyas emisiones contaminantes son muy bajas y el rendimiento es eficiente. No se trata de hacer motores pequeños con poca potencia, sino que se pueda reunir en un solo motor, la eficiencia con el bajo consumo y muy pocas emisiones.



¿Qué impacto tiene en el consumo de gasolina un motor turbo?



El motor turbo, que cada vez se está usando más, ayuda a lograr que un motor pequeño llegue a tener un alto rendimiento.



Un motor turbo en condiciones de tráfico o de poca velocidad, se va a comportar como un motor estándar, es decir, no va a consumir mucho combustible. Esto significa que no gastará ni generará emisiones.



A medida que el vehículo pueda acelerar, el turbo actúa y el motor se comporta como si fuera más grande. Esto hace que el consumo sea mucho mejor. En el caso del Chevrolet Cruze, de 1.4 con turbo, tiene un 30 % mejor consumo que un motor 2.0.

¿Qué desarrollos tecnológicos se tuvieron en cuenta para la creación del motor EcoTec?



Este motor EcoTec que se usa en el Cruze, es de la tercera generación. Con respecto a los desarrollos, se pueden mencionar cuatro. Primero está la inyección directa de combustible; es una novedad que ayuda a que el combustible llegue más pulverizado a los inyectores. Esto hace que la gasolina se aproveche mucho más, pues la mezcla con el aire es más eficiente y le da mucha potencia al carro.



Segundo, está el uso de materiales más livianos como el aluminio, no solo en la culata y el cárter, también en el bloque, que hace también más eficiente el carro porque lo hace más liviano.



Tercero, el turbo que agrega más caballos de fuerza. Este compresor ayuda a llenar los cilindros. Un motor que no es turbo, en Bogotá, pierde potencia por la presión atmosférica (puede perder un 10% de eficiencia por cada 1000 metros). Esto lo soluciona el turbo, pues compensa la pérdida.



Y cuarto, ya no hay correas de repartición, sino cadenas libres de mantenimiento, que aminoran el peso y evitan el gasto en el cambio de estas partes, cada 50 mil o 40 mil kilómetros.



¿Desde el manejo, qué debe tener en cuenta un conductor para no consumir tanto combustible?



Hay varios consejos que ayudan a ahorrar combustible. De forma resumida, hay que tener en cuenta que el acelerador se debe usar de prudentemente. Por ejemplo, en la arrancada de un semáforo, si se usa el acelerador a fondo con todo el régimen de revoluciones, se va a generar un consumo adicional.



El motor se debe usar en el rango más eficiente, eso se conoce el manual del fabricante. En el caso del Cruze, ese rango está entre las 2000 a las 4000 revoluciones por minuto; si los cambios se hacen en ese rango, se tendrá el mejor consumo de gasolina. Si los cambios se hacen más abajo, se aumenta el consumo, al igual que hacerlos muy por encima.



Otro dato es mantener una presión constante sobre el acelerador. Mucha gente acelera y suelta, y en ese “ir y venir” el consumo se incremente porque el inyector no puede entregar una mezcla óptima cuando se desacelera.



Frenar el auto con la caja también ayuda mucho. En un vehículo automático, esto es posible con una caja secuencial. La gente suele dejar el carro en neutro cuando se acerca a un semáforo en rojo. Lo ideal es ir presionando el freno y bajar los cambios hasta detener el carro.



¿Qué otras cosas, a parte del motor, influyen en un poco consumo?



El Cruze cuenta con un diseño realizado en túnel de viento. Esto hace que el carro fluya al rodar, con lo cual se da un arrastre muy óptimo que mejora el consumo de combustible.



Las llantas también influyen, pues si se usan las que no son especificadas por el fabricante, el carro no va a rodar igual. Las llantas complementan el paquete aerodinámico y de motor.



Una caja de cambios que no sea muy pesada también mejora el consumo. La relación de cambios ágil en una caja automática también optimiza el uso del combustible.

Y finalmente, una dirección asistida electrónicamente también le quita carga al motor, pues una dirección hidráulica tiene unos elementos que ocupan espacio y aumentan el peso del vehículo. Esos elementos desaparecen en la dirección asistida.