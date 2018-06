Barranquilla le hace frente a ´La Producción más Limpia'

18 de junio 2018 , 12:00 a.m.

El consumo, la explotación ilimitada de recursos, y la máxima producción, empezaron a hacer mella en el medio ambiente; los expertos en el tema alzaron sus voces y solicitaron un cambio en el sistema económico que se basara en la responsabilidad de un equilibrio justo y la conservación de los recursos naturales. En 1972, en la llamada Cumbre de la Tierra que se realizó en Estocolmo, se dieron los primeros pasos para que, y de la mano de las Naciones Unidas, se emprendiera una larga lucha por cuidar el ecosistema.

Pero fue en 1992, en la Conferencia de Río de Janeiro, cuando 172 gobiernos, aprobaron tres grandes acuerdos que habrían de regir la labor futura: el Programa 21, un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible; la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; y una declaración de principios relativos a los bosques.

En Colombia, a partir de la Constitución Política de 1991 se incluyeron derechos y mecanismos judiciales para la protección ambiental. En 1993, a través de la ley 99, se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA.

Posteriormente, en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo (1994-1998) es incluida por primera vez ´La Producción más Limpia´ como uno de los ejes centrales en la temática del medio ambiente; desde ese momento se le dio mayor relevancia a la gestión ambiental y se impulsaron mecanismos para esta, los cuales se vieron reflejados en la Declaración Política de Producción más Limpia que permitió que en 1997 se aprobara una política nacional en torno al tema.

Juan José Cabello Eras, director del Departamento de Energía e investigador de la Universidad de la Costa, manifestó que “La Producción más Limpia es entendida como una forma de gestión ambiental que nos asegura producir bienes y servicios con las mínimas emisiones y daño en el medio ambiente con el menor consumo de recursos de todo tipo como: energía, agua, materia prima. Esto genera reducción de los costos y del impacto al medio ambiente, y un aumento en la competitividad”.

Esto se puede entender desde tres aspectos, los cuales son: procesos productivos, productos y servicios. En los procesos productivos se orienta hacia la conservación de materias primas y energía, la eliminación de materias primas tóxicas, y la reducción de la cantidad y toxicidad de todas las emisiones contaminantes y los desechos. En cuanto a los productos, se encamina hacia la reducción de los impactos negativos que acompañan el ciclo de vida de ellos, desde la extracción de materias primas hasta su disposición final, y finalmente en los servicios, se incorpora la dimensión ambiental desde el diseño hasta la prestación de ellos.

En este sentido, y acorde con la línea institucional de Desarrollo Sostenible, la Universidad de la Costa será la sede del “7th International Workshop on Advances in Cleaner Production”, que se realizará del 21 al 22 de junio del 2018 y tiene como propósito La Producción más Limpia para alcanzar los objetivos del milenio acordados por las Naciones Unidas. El evento es realizado en alianza con la Universidade Paulista de Brasil y organizado por la red internacional “Advances in Cleaner Production Network”.

“Este evento cuenta con seis ediciones desarrolladas bianualmente en Brasil siendo la última en el 2017, en ese mismo año, la red decide que se realizará anualmente teniendo como anfitriones un año Brasil y el siguiente por fuera”, dijo el director Cabello.

“Durante nuestro evento Visión 2017, pudimos conversar con el coordinador de la red Biagio F. Giannetti, quien en vista de nuestro trabajo y liderazgo, nos propuso que nos inscribiéramos en la edición del Workshop de ese año porque elegirían en qué parte del mundo se realizaría uno de los congresos más importantes en Producción más Limpia. En esa oportunidad, tres universidades competían por ser el epicentro del evento (China, México y Colombia). Finalmente, es escogida la Universidad de la Costa gracias a nuestro investigador Alexis Sagastume Gutiérrez, quien presentó varios proyectos y defendió la postulación de la institución con el respaldo del rector, Tito José Crissien Borrero”, explicó el investigador Cabello.

“La importancia del 7th International Workshop on Advances in Cleaner Production radica en que da a conocer a nivel internacional, los resultados de investigación en esta temática porque albergará a 94 investigadores de diferentes partes del mundo que tendrán a su cargo 114 ponencias, lo cual permitirá estrechar los lazos de la red y reafirmar los compromisos que tenemos con el medio ambiente”, expresó el docente.

Este año, el evento promoverá: el intercambio de información académica, la presentación de resultados de investigación recientes, la discusión de problemas comunes y la búsqueda de soluciones, la aproximación del conocimiento académico a la experiencia corporativa, la profundización de La Producción más Limpia para Alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Además, manifestó que “este espacio es una gran oportunidad para el sector productivo y empresarios barranquilleros y de la región, porque contribuye a la competitividad para mejorar la imagen ambiental”.

Finalmente, el director del Departamento de Energía, extiende la invitación a investigadores e interesados en abordar el tema de Producción Más Limpia, Desarrollo Sostenible y afines, a participar del evento y enviar sus trabajos.