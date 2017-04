Así funcionan las aplicaciones que ayudan a las ventas

Las ferias y eventos son lugares a los que acuden miles de personas, pero solo un poco porcentaje de ese público se convierte en comprador, bien sea porque el cliente no cuenta con el efectivo suficiente o porque el vendedor no acepta tarjetas.



Para no perder esta clase de ventas, la aplicación PayU Biz es una excelente alternativa para aquellos que quieren vender offline y tener todas las ventajas de los pagos online.

Los minoristas, los que venden productos por catálogo y las personas que ofrecen productos y servicios a domicilio también pueden ver potencializadas sus ventas gracias a este nuevo recurso.



Esta aplicación permite enviar un link al consumidor, a través de distintos canales (SMS, red social, mensajería instantánea, correo electrónico o lector de código QR), para cerrar la venta en cualquier momento y lugar.



Y el comprador podrá, a su vez, pagar no solo con tarjetas, sino también en efectivo, a través de puntos físicos o consignaciones. Conveniencia total para vendedor y comprador.

Tan fácil como dar un “Like”

La aplicación es tan fácil de usar que no creerá haber perdido ventas por no tenerla. Así que empiece cuanto antes.



• Descargue la aplicación e ingrese los datos de la transacción, como el costo unitario y la cantidad de productos.



• PayU Biz le genera un link de pago o un código QR.



• Comparta con sus contactos el código o el link a través de redes sociales, servicios de mensajería instantánea, mensaje de texto o correo electrónico.



• ¡La transacción se realiza en cuestión de minutos!

Comercio social y conversacional

La aplicación PayU Biz surge a partir de las nuevas dinámicas en el e-commerce: el comercio social, que tiene como espacio natural las redes sociales (como Facebook, Instagram, Pinterest) y el conversacional, cuyo terreno son los servicios de mensajería instantánea (WhatsApp, Messenger, Skype).



Descargue la guía para vender en redes sociales (http://www.eltiempo.com/contenido-comercial/aprenda-a-vender-productos-en-redes-sociales-72484)



Si duda aún sobre en dónde se encuentran sus clientes, la respuesta es muy fácil: en las redes sociales y en los servicios de mensajería.



Facebook cuenta con cerca de 1.800 millones de usuarios mensuales activos (más que toda la población de China, el país más poblado del mundo), mientras que los de WhatsApp superan los 1.000 millones.



Lo anterior da un marco sobre el potencial que pueden ofrecer estas formas de comunicación para los negocios y, al nivel que nos ocupa, para cerrar mayor cantidad de ventas.



Pero que los potenciales compradores se cuenten por millones no es la única ventaja. El comercio social y el conversacional también brindan rapidez, seguridad y conveniencia en las transacciones.



Así es el comercio en los chats y servicios de mensajería (http://www.eltiempo.com/contenido-comercial/el-comercio-a-traves-de-los-servicios-instantaneos-de-mensajeria-72416)



Además, PayU Biz resulta ser una alternativa muy conveniente al uso de datáfonos o minidatáfonos móviles, por ejemplo, porque solo se requiere de un teléfono celular con datos y de ningún otro dispositivo.



Lo anterior significa contar con un recurso poderoso, que le permite vender a través de los espacios digitales donde nos encontramos (redes sociales y servicios de mensajería), aceptando distintas formas de pago y con la seguridad que brinda el comercio digital.



Así se convierte PayU Biz en su mejor aliado para cerrar más ventas.



¿Quiere conocer más sobre PayU Biz y el porqué es tan importante en el e-commerce? Descargue el eBook que lo ayudará a cerrar más ventas.