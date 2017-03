Aprenda a vender productos en redes sociales

Las redes sociales han servido desde hace varios años como canal para promocionar productos y servicios, brindar información a los clientes y obtener opiniones y comentarios de los usuarios, pero ¿se le había cruzado por la cabeza la posibilidad de cerrar ventas a través de Facebook, Twitter, WhastApp, Instagram, YouTube, Pinterest y demás?

Ahora esto también es posible y tan sencillo como dar un “Me gusta” o “Compartir”, gracias a una nueva herramienta implementada por las plataformas de pagos online, entre ellas PayU, la cual le permite a un usuario realizar el pago haciendo clic en un link que se comparte en la red social.

¿Qué tienen de particular las redes sociales?

De acuerdo con el estudio “Uso y apropiación de las TIC 2016”, del Centro Nacional de Consultoría y el Ministerio de las TIC, el 78 % de los colombianos usa internet para entrar en las redes, mientras que un 59 % accede a las mismas al menos diez veces al día.



Si consideramos, además, que al menos siete de cada diez colombianos compró un producto o servicio a través de internet, se rinde cuenta del gran potencial de mercado que ofrecen las redes sociales.



A continuación podrá conocer cómo puede cerrar mayor cantidad de ventas a través de esta nueva dinámica del comercio electrónico.

¿Cómo funciona?

Facilísimo: olvídese de páginas web propias, carritos de compras y formularios engorrosos, y enfóquese en usar la cuenta en la red social de su preferencia para promocionar el producto o servicio.



En la propia publicación o en respuesta a los comentarios de los seguidores copie y pegue el link que le proporciona la pasarela de pagos electrónicos.



Con un simple clic el cliente accederá a los distintos medios de pago, incluyendo la posibilidad del efectivo por medio de consignación bancaria, además de la manera tradicional a través de tarjetas débito y crédito.



La pasarela le enviará un correo electrónico confirmando la transacción, con lo que tiene vía libre para realizar la entrega. ¡Y todo lo anterior en cuestión de minutos!

Algunas razones para no dudarlo



• ¿Dónde están los clientes? Facebook cuenta con cerca de 1.650 millones de usuarios; WhatsApp, con 1.000 millones, e Instagram con 600 millones. En Colombia, los usuarios de Facebook ascienden a 26 millones. Ahora ya sabe dónde están sus clientes.



• No deje escapar una venta más. Nunca. En muchas ocasiones las personas se “enamoran” del producto o servicio ofrecido pero no pueden adquirirlo porque en el instante no cuentan con efectivo o porque el vendedor no recibe tarjetas. Con el “link de pago” esos problemas son historia.



• Rapidez, conveniencia y seguridad. Las tres características del comercio social que garantizan transacciones inmediatas, con la posibilidad de ofrecer distintos medios de pago al usuario (no solo tarjetas sino también efectivo) y absolutamente seguras, puesto que los pagos digitales reducen el riesgo de robo.



• Todo se resuelve en el celular. Ni más ni menos. Su cliente sólo requiere de su propio smartphone y una conexión a internet (datos, WiFi) para ingresar al “link de pago” y realizar la transacción. No tiene que entregar más datos ni información.

Para qué son buenas…

Facebook es ideal para contar historias y darle contexto a sus productos y servicios, LinkedIn le permite exponer el lado más profesional de su emprendimiento, mientras que con Instagram puede destacar mucho mejor sus catálogos.



¿Quiere conocer más tips de usabilidad y más bondades de las redes sociales para el e-commerce? Descargue este eBook de comercio Social.