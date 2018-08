'El futuro de la paz es el diálogo': Víctimas y excombatientes de Farc

“Lástima que la historia no nos hubiera dado esta oportunidad hace 15 0 20 años atrás cuando la única conversación que tuvimos fue el tableteo de los fusiles (...) cuánto daño le hubiéramos evitado al país y a ustedes todos los colombianos que vivieron el conflicto de manera directa o indirecta”.

Esas reflexivas palabras las expresó Edward Cobos Téllez, ‘Diego Vecino’, excomandante del bloque paramilitar Montes de María, este viernes en el evento ‘Contextualización el proceso de paz, actores avances y reflexiones’, convocado por la Universidad de los Llanos.

Allí, en un panel sobre el proceso de paz, Edward Cobos compartió conceptos con Manuel de Jesús Pirabán, ‘Jorge Pirata’, exjefe del bloque paramilitar Héroes del Llano; Emiro del Carmen Ropero Suárez, ‘Rubén Zamora’, excomandante del frente 33 de las Farc en el Catatumbo, que participó de los diálogos en La Habana y actual representante del partido de la FARC en el Meta; de Yubanitza excombatiente de las Farc, y de Juan García, víctima de las Farc, el Eln y las autodefensas.

Emiro Ropero dijo que desde joven, hace más de 32 años, cuando ingresó a las Farc, “nunca me imaginé verme al lado de los generales de la República hablando sobre los temas de la guerra y la paz, compartiendo el mismo escenario y tratando de encontrar caminos a ese desangre nacional”.

“Tampoco me imaginé –prosiguió- estar con los líderes de otras fuerzas de contra insurgencia que también, como nosotros, dejaron las armas y están haciendo un esfuerzo por la construcción de la paz; siento que hoy que estamos en este escenario debemos prometerle al país, a las víctimas y al movimiento estudiantil que vamos a llevar el compromiso por la paz, la reconciliación y la paz”.

Varios ex-combatientes de las Farc y victimas crean nuevos diálogos para el futuro del proceso de la paz. Foto: Mateo Omaña Ruiz/ Unillanos

Mientras que Manuel Pirabán contó que hace dos años salió de la cárcel tras diez años prisión, luego de cumplir sus compromisos entregando las armas y en los estrados judiciales contando la verdad de los hechos.

Afirmó que le parece muy importante compartir un escenario con las Farc, reveló que algún momento se encontró en un lugar público con Emiro Ropero con quien se saludaron y esta es la primera vez que se encuentran en un escenario público. Del proceso de paz dijo que se va dando paso a paso, reconociendo los errores y sabiendo que personalmente nunca más volverá a la guerra

Edward Cobos valoró la acción adelantada por seis estudiantes universitarios que irrumpieron abruptamente y por unos minutos en el auditorio Eduardo Carranza de la Unillanos, donde se cumplía el panel de paz, protestaron por la muerte de líderes sociales, responsabilizaron a paramilitares y señalaron que era inadmisible su presencia en el alma máter.

El exjefe paramilitar destacó la presencia de los universitarios, aun cuando dijo no compartir algunas de las afirmaciones, pero expresó que a los distintos miembros de las autodefensas no se nos pasó por la cabeza poder entrar a una institución universitaria pública a expresar nuestras ideas así no se compartan porque el unanísmo no lleva a ningún lado y la democracia es esto, el resultado de pensamientos disímiles que puedan llegar a un consenso.

Juan García, desplazado, primero por las Farc, luego por el Eln y finalmente por los paramilitares en Antioquia y la zona de Urabá, se refirió a la importancia de la construcción de paz.



Expresó que acompañó a grupos paramilitares, como civil, en el proceso de desmovilización y hoy se encuentra en San Juan de Arama (Meta) apoyando a excombatientes de las Farc y de las autodefensas, como en algún momento lo hizo en el Urabá.

Dijo no identificarse como víctima, pese a que lo fue, porque lo importante es aportarle a la reconciliación y en ese territorio he estado tratando de aportar y construir paz con exautodefensas y exguerrilleros "porque independientemente de lo que ha pasado todos tenemos la oportunidad de ganar esta guerra en la construcción de la paz".

Finalmente, Yubanitza dijo que las mujeres que participaron de la guerra fueron víctimas y combatientes y que hoy tiene el compromiso de construir la paz desde el territorio porque “no quisiera que mi hijo empuñara un arma como lo hizo su madre”.



