Tumaco, un lugar de sueños y esperanza

Aunque para muchos Tumaco, un municipio ubicado en el Pacífico sur colombiano, es solo un territorio donde abunda la coca y la ilegalidad, para otros es un lugar de sueños y esperanza. Así lo demuestran día a día doce mujeres que a pesar de haber sido víctimas de uno de los peores crímenes, la violencia sexual, hoy siguen de pie, luchando, sonriendo, amando y empoderando sus voces para demostrar que salir adelante es posible.

Ellas están vivas y hoy más que nunca siguen su lucha en contra del silencio. Son un modelo para otras mujeres víctimas de violencia que no se atreven a hablar por miedo o por vergüenza. Son amas de casa, cocineras, estilistas y madres. Sin embargo, muchas tienen jornadas laborales de más de doce horas con salarios precarios que no les permiten ni siquiera cubrir sus necesidades básicas.



Estas mujeres fueron la inspiración de la campaña No Es Hora De Callar, que con el apoyo de EL TIEMPO Casa Editorial, las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y la Fundación para la Libertad de Prensa, comenzó un trabajo en octubre del 2016 para darles poder a sus voces. En esta segunda etapa de lo que se denominó como Proyecto Tumaco, las mujeres aprendieron a contar historias. Por esto, un grupo de periodistas voluntarios viajó a este municipio nariñense y las capacitó en la realización de contenidos periodísticos.



A través de fotografías, podcasts, video y radio, ellas narraron diferentes historias y mostraron, desde sus propias voces, la cara positiva de Tumaco. Decidieron contar historias sobre la pesca, el turismo, la danza, la gastronomía y el proceso del camarón. Aprendieron a grabar y a presentar frente a una cámara, pero sobre todo aprendieron que a través de sus voces pueden comunicar y visibilizar su realidad. Sus trabajos fueron presentados el 9 de febrero, Día Nacional del Periodista, frente a más de cuarenta periodistas de medios de comunicación nacionales e internacionales en Tumaco, Nariño.



La campaña comprobó que a través de la narración Dalia, Maritza, Patricia, Ángela, Ruth Belly, Sonia, Laura, Luz Dary, Angélica, Paola, María Gleisy y Magnolia pueden transformar sus vidas. En medio de este trabajo, las mujeres hicieron talleres en los que representaban sus sueños o escribían sobre ellos y todas coincidieron en algo: todas quieren conocer la capital de Colombia. Llegar a Bogotá es una de sus grandes ilusiones y No Es Hora De Callar intentará cumplirles ese anhelo. Por eso se decidió hacer una premier, durante la segunda semana de abril, en la que se presentarán sus doce videos.



Estas mujeres han dejado a un lado lo negativo y se han atrevido a volver a soñar, y a construir lo que un día consideraron imposible. Al inicio del proyecto muchas no hablaban, miraban hacia el suelo y reflejaban en sus rostros el miedo, la rabia y la tristeza. Pero a lo largo de un año fueron capaces de despojarse de su dolor y hoy no se avergüenzan de reconocer que fueron víctimas de violencia sexual y ahora comparten sus testimonios de lucha.



Estas doce historias, que son solo el reflejo de más de miles en Colombia, sirven para decir en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que la capacidad para transformar el dolor es la que ha logrado, en muchas comunidades del país, que se lleven a cabo procesos como los de las mujeres de Tumaco, para poder seguir reconstruyendo el tejido social del país. Hoy se celebra la esperanza y la fuerza que tienen las mujeres para salir adelante, pese a las dificultades.

Conozca en nuestro especial multimedia los sueños e historias de las 12 mujeres que fueron parte de este proyecto.

ALEJANDRA GONZÁLEZ GONZÁLEZ

No Es Hora De Callar