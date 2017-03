Accidente de chiva en Aguadas aviva discusión por vías en Caldas

22 de marzo 2017 , 10:21 a.m.

La muerte alcanzó a cuatro campesinos de Aguadas (Caldas) ayer, sobre las 6 de la mañana, cuando viajaban para el cultivo de aguacates de Pácora en el que trabajaban.

Al llegar al punto conocido como La Blanquita, la carretera se deshizo al paso de la chiva en la que iban, debilitada por las lluvias que cayeron en todo el departamento durante el pasado puente festivo. El vehículo cayó al barranco con 40 personas a bordo.



Además de los cuatro fallecidos en el lugar de la tragedia, que también dejó 35 heridos –de ellos, 18 en grave estado–, una quinta víctima perdió la vida mientras era trasladada a Manizales para recibir atención especializada.



Las víctimas fueron dos mujeres y tres hombres: Paula Andrea Hurtado Henao, Rubiel de Jesús Candamil, Sebastián Alzate Grisales, Luz Dary Franco Orrego y William Escalante Escalante. El último corresponde a la persona que murió en la ambulancia, en camino a la capital departamental.



La mayoría de los lesionados fue atendida en los hospitales de Aguadas, Pácora y Salamina, pero los que estaban en peores condiciones fueron recibidos horas más tarde en el S.E.S. Hospital de Caldas, la Clínica Santa Sofía y el Instituto del Corazón, en Manizales.



Aunque el primer anuncio del suceso lo hizo el gobernador encargado de Caldas, Ricardo Gómez Giraldo, por medio de su cuenta de Twitter a las 7 de la mañana, el reporte oficial del accidente solo se dio a conocer hacia las 10.



El mandatario manifestó su solidaridad con los afectados, tras acompañar al director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo (Udeger), Félix Giraldo, a dar el parte de lo sucedido. “Quiero acompañar a la comunidad del norte de Caldas, a los campesinos”, dijo Gómez.

'No era un punto crítico'

Tan pronto se conoció la noticia, surgieron voces desde la oposición política a la administración departamental –en particular, la del representante a la Cámara conservador Arturo Yepes– que reclamaron mayor inversión en las vías secundarias y terciarias de Caldas.



El gobernador encargado Gómez respondió que “este sitio (La Blanquita) no era ningún punto crítico de los que estaban determinados”.



La Secretaría de Infraestructura y la Udeger tienen identificados 220 lugares especialmente peligrosos en los 4.000 kilómetros de vías municipales y departamentales que hay en Caldas. De esos sitios, hay 50 a los que se les hace seguimiento de manera permanente.



Según Gómez Giraldo, “ningún gobernador puede hacer milagros en ese sentido”. Aseguró que la sola reparación de esos puntos más críticos costaría cerca de 30.000 millones de pesos. El departamento hoy tiene disponible apenas la tercera parte de esa suma con ese fin.



Aunque también se planteó una posible regulación a los buses escalera y su funcionamiento en Caldas, el gobernador se apartó de esa posibilidad. “El campo funciona de una manera en la cual nosotros no podemos improvisar medidas”, argumentó, pues hay sitios donde es el único medio de transporte posible.



