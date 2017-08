Tensión en la frontera por sobrevuelo de de aeronaves venezolanas

Habitantes del corregimiento fronterizo de Paraguachón, en La Guajira, han mostrado su preocupación ante lo que ellos llaman un acto de provocación por parte del Gobierno venezolano, tras el sobrevuelo de dos aeronaves de placas venezolanas sobre este pueblo, una de ellas con logos de la Guardia Venezolana.

Los dos helicópteros uno blanco y otro al parecer perteneciente a la Guardia venezolana, que violaron el espacio aéreo, sobrevolaron la escuela, la estación de Policía y otras áreas urbanas del pueblo, hasta aterrizar en un helipuerto que funciona en la frontera, en territorio venezolano.



Al parecer en el helicóptero blanco que identificado como Gobernación del Zulia, se desplazaría el Gobernador del Estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, quien en muchas oportunidades ha llegado a la zona en esa aeronave y en la otra estarían sus escoltas, así lo señala la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Paraguachón, Ricci Deluqe, de acuerdo a la versión que se conoce en la frontera, porque no han podido confirmar de lado venezolano.

La población venezolana de Guarero, se encuentra militarizada, inclusive con una fuerza nueva que creo el presidente Maduro, que está dispuesta a disparar y a matar FACEBOOK

TWITTER



Deluque, asegura que la situación es preocupante “ya que lo único que se escucha en la zona por parte de los indígenas wayuu, quienes habitan de lado y lado de la frontera, que la población venezolana de Guarero, se encuentra militarizada, inclusive con una fuerza nueva que creo el presidente Maduro que está dispuesta en disparar y en matar”.



Por su parte, Georgina Deluque, directora del Centro Educativo Indígena No 6 cuya que funciona en esta población, asegura que “un helicóptero sobrevoló a las 8:40 de la mañana la escuela de Paraguachón, que se encuentra en el casco urbano y la escuela dista del sitio conocido como ‘La Raya’, en toda la línea limítrofe”.



La directora sostiene además, que “la Policía y el Ejército no pueden decir que no ocurrió porque es más que evidente, aquí tuvimos un revuelo con todos los niños porque son así noveleros, eso fue lo que nos llamó la atención, por el ruido ellos salen a observar el helicóptero que era blanco con letras azules que dice algo de bolivariano”.



Finalmente los pobladores piden a las autoridades que custodien la zona, ya que ellos incursionan cuando saben que la frontera está sola.