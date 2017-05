Taxistas bloquean el viaducto de Pereira

Debido al paro de los taxistas debieron suspender el sistema de transporte masivo Megabús. Los taxistas bloquearon el viaducto César Gaviria Trujillo, en ambos sentidos Dosquebradas-Pereira y Pereira - Dosquebradas, lo que significa la alteración total de la operación del sistema en las dos cuencas del mismo Dosquebradas y Cuba.



También se suspendieron los buses alimentadores del sistema.



El líder de la protesta en Pereira, Olger Ceballos, había asegurado que no iba a haber bloqueos.



Mario León Ossa, director del Instituto de Movilidad de Pereira, le dijo a este medio que no se iba a permitir los bloqueos..



Más temprano, en Dosquebradas, algunos taxistas bloquean vías cerca de la sede del Centro Administrativo Municipal (CAM).



La Policía trató de que suspendieran el taponamiento, pero no accedieron y conductores de vehículos protestaron y hubo altercados con algunos taxistas que no pasaron a mayores.