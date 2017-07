Sigue debate por el POT en Armenia

27 de julio 2017 , 09:52 a.m.

Tras las denuncias del Procurador General de la Nación, Fernando Carillo, de que el Paisaje Cultural Cafetero hoy está viviendo un “ataque clarísimo de la dictadura del cemento y del ladrillo”, en el Concejo de Armenia se realizó un debate sobre la planificación urbanística de la ciudad.



Aunque uno de los temas más polémicos ha sido el aumento de las edificaciones en la avenida Centenario, desde donde se divisan las montañas de la cordillera Central y que está en el margen del río Quindío, el curador urbano número 2 de Armenia, José Élmer López lanzó una propuesta para establecer una sola ficha normativa para toda esta avenida, que actualmente cuenta con cinco, como lo dijo López.



“Sobre todo por el borde que da al río Quindío para que la gente pueda aprovechar este paisaje tan lindo que tenemos, pero no es restringiendo, lo que se pretende es generar unas posibilidades de desarrollo de tal manera que se generen unos espacios públicos como malecones y muelles turísticos que le permitan a todos los ciudadanos ir a disfrutar de este paisaje”.



Cabe recordar que varios expertos han señalado que el paisaje en la avenida Centenario se está privatizando pues las nuevas edificaciones que pasan de diez pisos tapan dicho paisaje.



No obstante, las denuncias no solo giran en torno a los permisos que obtuvieron estas edificaciones en la avenida Centenario sino también, a los permisos que se entregaron a otras construcciones que se han levantado muy cerca de ríos y quebradas.



Por su parte la curadora urbana número uno, Margarita María Pino señaló que en la ciudad se está dando una situación que está generando “mucha inquietud y quizá un poco de conflicto en la avenida Centenario por el paisaje y el agua”.



Y aclaró que “actualmente la norma urbanística de Armenia contenida en un decreto da unas posibilidades de edificabilidad de los predios en la avenida Centenario, los proyectos que se han construido allá respetan y cumplen con esa norma” dijo Pino.



“Este paisaje es un patrimonio, puede aprovecharse pero regulado, de manera consiente y sostenible”, agregó la curadora.



El agua es quizá uno de los recursos que más preocupan en la ciudad y en el departamento. El director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), Jhon James Fernández, señaló que según los estudios que tiene la corporación, que fueron adelantados por la Universidad del Tolima, “en épocas neutras tenemos problemas de desabastecimientos muy grandes y muy severos, en esas condiciones nuestra oferta hídrica está en el índice muy alto en la mayoría de meses, y hemos generado esa alerta varias veces lo cual nos ha traído toda clase de señalamientos”.



ARMENIA