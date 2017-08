Serpientes asustan a miembros de colegio de Aguachica 

Alarmados se encuentran profesores y estudiantes del del Instituto Técnico Industrial de Aguachica (Sur del Cesar), ante un posible refugio de serpientes en los alrededores del plantel educativo.



El rector del colegio, Jaime Troncoso Suárez, solicitó la presencia de la secretaría de Salud municipal, ya que en la zona no se vienen realizando un buen manejo de basuras, lo que según sus planteamientos genera la presencia de roedores y detrás de ellos llegan las serpientes.

“Cuando se estaba cortando el pasto el operario mató accidentalmente una culebra con la guadaña. En el colegio no existen antecedentes de culebras y que el que se haya encontrado una serpiente puede ser por la época de lluvia”, dijo el rector.

Las serpientes son controladores de plagas y como hay mala disposición de residuos, es probable que haya roedores los cuales son su presa favorita

Las directivas de la institución solicitaron a la alcaldía de Aguachica la maquinaria necesaria para remover los residuos sólidos en mala disposición y evitar el riesgo de posibles serpientes.

Llegan expertos de Corpocesar

La situación llevó a la Red de Fauna y Flora Silvestre de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) realizar una visita técnica y evidenció la mala disposición de residuos sólidos y mal manejos de estos.



"Se revisaron las instalaciones en general. El ecosistema del colegio limita con una finca ganadera que se encuentra totalmente desprovista de pasto, con varias cabezas de ganado, en la parte de atrás hay un barrio con edificaciones completas en ladrillo y existen vías con alto tráfico vehícular, factores que no favorecen la presencia de este tipo de serpiente en el área", explicó la Bióloga de la Red de Fauna Y Flora Silvestres, Astrid Vera.



Sin embargo la funcionario aclaró que existe la posibilidad de que algún tipo de estos animales haga presencia en el lugar, "lo más probable es que sea algún tipo de colúbridos o serpientes no venenosas que por lo general no alcanzan grandes tallas. Recordemos que las serpientes son controladores de plagas y como hay mala disposición de residuos sólidos y material vegetal, es probable que haya roedores los cuales son su presa favorita, pero no son animales que generen ningún riesgo", puntualizó.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar