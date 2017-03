Policía mantendrá operativos pese a 'candado' en cárcel de Manizales

A partir de este miércoles, los 1.496 internos de la cárcel de varones La Blanca comienzan un ‘plan candado’ para impedir la entrada de más reclusos, pero la Secretaría de Gobierno de Manizales espera que, por ahora, las estaciones de la Policía y la Sijín mantengan su funcionamiento sin inconvenientes.

El jefe de esa dependencia, Jhon Heberth Zamora, explicó que, a la fecha, hay 25 capturados entre las dos. “Eso nos da todavía una capacidad para otros tantos. Pero, de todas formas, hay que tener claro que las estaciones no están preparadas para tener sindicados, sino detenidos de manera transitoria”, aclaró.



El funcionario le dijo a EL TIEMPO que la administración municipal está esperando que a nivel nacional se le dé una solución al estado de cosas inconstitucional declarado en el sistema penitenciario del país.



A nivel local, dijo que “estamos cumpliendo lo que nos permite la ley” y que no habrá disminución en los operativos de la Policía Metropolitana de Manizales.



Además, Zamora anunció que espera tener listo un convenio con Aguas de Manizales, la Secretaría de Obras Públicas y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para hacer obras civiles en la cárcel. Estas deberían tener un impacto positivo en la calidad de vida de los internos pero no generarían nuevos cupos.



Precisamente la mayor queja de los reclusos que anunciaron la manifestación “pacífica” por medio de un comunicado, que publicó el concejal conservador Ronald Bonilla, es el hacinamiento. En este centro penal, la cifra es de 123 por ciento, pues su capacidad es de 670 cupos.



Las otras quejas tienen que ver con las condiciones de salud y alimentación en el centro penitenciario. No obstante, estos temas se le salen de las manos al Municipio porque su contratación es nacional, a pesar de que legalmente es responsable por los sindicados.



El secretario advirtió que los guardias del Inpec están obligados a recibir a los sindicados y, si no lo hacen, se exponen a sanciones disciplinarias. Por esta razón, cuando los nuevos reclusos son rechazados, se toma nota del responsable.



MANIZALES