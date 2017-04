El sacerdote que borda cuadros religiosos en Armenia

Bernardo Gómez Palacio comenzó en este arte como

terapia y hoy expone algunos de sus obras.Hace varios años, precisamente en una Semana Santa y por motivos de salud, el sacerdote Bernardo Gómez Palacio no pudo acompañar a los demás prelados en la parroquia durante las celebraciones tradicionales de esta época del año, pero fue en ese momento cuando asegura que sintió el llamado de Dios para dar a conocer el talento que le había dado.



“El Señor que me decía que cogiera la máquina y empezara a bordar, logré bordar tres cuadros hermosos. Me motivé para seguir investigando hasta que logré con la ayuda de Dios, plasmar imágenes que encontraba en internet, las proceso y luego saco estos cuadros”.



Un sagrado corazón de Jesús, una Virgen del Perpetuo Socorro y una virgen con el niño Jesús fueron los primeros cuadros que el sacerdote bordó.



A partir de ese momento investigó por varios años sobre bordados hasta que encontró su propia técnica. Explica que el proceso es sencillo, toma una imagen (de internet) luego la vectoriza con un programa, después la pasa por otro programa de diseño gráfico “para que me dé la posibilidad de corregir algunas cosas, después se pasa por un software argentino (de bordado) que es uno de los mejores que hay en el mundo, y que coge la imagen y la convierte en apta para bordar, de ahí se pasa por el software de la máquina y se procede a bordar”, relató.



Los cuadros de Gómez hacen parte de un homenaje que el sacerdote quiso hacerle al departamento por sus 50 años. Aunque nació en Antioquia lleva 40 años al servicio de los quindianos como él mismo lo afirma. “La exposición de los cuadros nos dice que en el Quindío sí se pueden hacer cosas muy hermosas y quiero compartir con muchos hermanos esta gracia que el Señor me dio. En la entrada se encuentra un pendón que dice ‘Gracias Señor por permitirme plasmar en un bordado la belleza de tu creación’, contó el sacerdote, que fue capellán militar durante 20 años, después fue párroco durante 18 años y desde hace 10 años y por motivos de salud se desempeña como cooperador de la parroquia el Espíritu Santo, donde celebra una eucaristía diaria.



Esta es su segunda exposición, la primera fue hace algunos meses en el centro comercial Unicentro. Cuenta que el secreto de sus cuadros “es ponerse en las manos de Dios, siempre que voy a empezar un trabajo lo primero que hago es invocar el nombre de Dios para que esta obra llegue al corazón de muchos hermanos”.



Actualmente, 50 de sus cuadros están exhibidos en el Parque de la Vida de Armenia y hacen parte de la exposición Arte al Parque que organizó Luis Fernando Ramírez, presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas, encargada de administrar dicho parque.



“Tenemos una exposición magnifica de un sacerdote, son bordados religiosos, es un trabajo muy lindo. Tiene algunos cuadros con la Virgen, Jesús y algunos papas. Es un trabajo de mucho tiempo y paciencia”, dijo Ramírez.



La exposición de arte religioso que está ubicada en varios patios del parque tiene varios componentes, uno es la tradicional celebración de la Semana Santa para los católicos, hay exhibidas diferentes vírgenes como la de la Macanera, la Inmaculada Concepción, la virgen de la Soledad, entre otras.



“En los 110 años de la procesión de la Soledad en la Catedral logramos que el doctor Jhon Jaramillo Ramírez nos prestara el traje original de la virgen de la Soledad, que está bellísimamente arreglada. El doctor Diego Hurtado, coleccionista de orquídeas se vinculó con una hermosa colección de orquídeas. Hay una muestra de fotos de la historia de esta procesión de la virgen de la Soledad”, contó el presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas de Armenia.



También hay un homenaje a la diócesis de Armenia, con los obispos que ha tenido y otro con los párrocos de la iglesia del Espíritu Santo.